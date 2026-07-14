España, a por la venganza ante Francia 20 años después

España y Francia volverán a cruzar sus caminos este martes a las 21:00 horas con un billete para la final del Mundial 2026 en juego. El AT&T Stadium de Dallas acogerá un nuevo capítulo de una de las grandes rivalidades del fútbol europeo, un duelo cargado de historia, cuentas pendientes y precedentes recientes que invitan al optimismo para la selección de Luis de la Fuente.

La Roja aterriza en semifinales lanzada tras eliminar a Bélgica gracias a un agónico gol de Mikel Merino en el minuto 88, mientras que Francia selló su clasificación después de imponerse con autoridad a Marruecos (2-0). Los de Didier Deschamps vuelven a apoyarse en un Kylian Mbappé estelar, que comparte el liderato de la clasificación de goleadores del torneo junto a Leo Messi con ocho tantos.

El gol de Lamine contra Francia en la Eurocopa 2024. / EFE

La espina del Mundial de 2006

Aunque los enfrentamientos entre ambas selecciones siempre han estado marcados por la igualdad, el balance histórico favorece ligeramente a España. La Roja y Francia se han visto las caras en 38 ocasiones, con 18 victorias españolas, 13 triunfos franceses y siete empates.

Sin embargo, la historia también guarda algunos de los golpes más dolorosos para el fútbol español. Francia conquistó la Eurocopa de 1984 ante España en una final marcada por el recordado error de Luis Arconada y volvió a imponerse en la final de la Nations League de 2021 por 2-1.

Pero la cuenta pendiente más importante sigue estando en los Mundiales. El único precedente entre ambas selecciones en una Copa del Mundo se remonta a los octavos de final de Alemania 2006. España se adelantó gracias a un gol de David Villa desde el punto de penalti, pero la Francia liderada por Zinedine Zidane remontó el encuentro (3-1) para poner fin al sueño mundialista de la selección. Veinte años después, la generación de Luis de la Fuente tiene la oportunidad de escribir una historia muy diferente y cobrarse aquella vieja revancha.

Zidane contra Puyol en el encuentro de 2006 / ALBERTO ESTEVEZ / EFE

Lamine ya sabe cómo hacer daño a Francia

Si hay un nombre propio que ilusiona especialmente antes de este duelo es el de Lamine Yamal. El extremo del FC Barcelona se ha convertido en la gran pesadilla reciente de la selección francesa y llegará a Dallas dispuesto a ampliar su idilio frente a los 'Bleus'.

España afronta la semifinal con un importante respaldo anímico tras haber derrotado a Francia en sus dos últimos enfrentamientos. Primero lo hizo en las semifinales de la Eurocopa 2024 (2-1) y, posteriormente, en el espectacular 5-4 de las semifinales de la Nations League 2025 disputadas en Stuttgart.

En ambos partidos, Lamine fue decisivo. Marcó un 'golazo' para conseguir la clasificación a la final de la Eurocopa y firmó un doblete en la histórica victoria de la Nations. En total, el internacional español suma ya tres goles frente a Francia, una estadística que confirma que el conjunto galo es una de sus víctimas favoritas.

Con la historia llamando a la puerta y una plaza en la final del Mundial en juego, España buscará confirmar su dominio reciente sobre Francia y borrar, de una vez por todas, el recuerdo de aquella amarga eliminación de 2006.