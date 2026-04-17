España - Ucrania: horario, dónde ver y alineaciones probables del partido de clasificación para el Mundial 2027 en Brasil

España afronta en Córdoba una nueva final. La selección española femenina se mide a Ucrania este sábado en el Nuevo Arcángel con una única consigna: ganar… y hacerlo con contundencia. Tras la derrota ante Inglaterra en Londres (1-0), el combinado dirigido por Sonia Bermúdez se ha quedado sin margen de error en la lucha por la clasificación directa al Mundial de 2027 en Brasil.

El escenario es claro. Inglaterra lidera el grupo con tres puntos de ventaja sobre las campeonas del mundo y, además, cuenta con un ‘goal average’ favorable de cuatro tantos. Por ello, a España no solo le vale con sumar de tres: necesita hacerlo con goleadas para recortar diferencias y mantener vivas sus opciones de evitar el playoff. El duelo ante Ucrania es, por tanto, clave. El primero de los tres partidos que le restan a la selección en esta fase de clasificación y un encuentro que llega condicionado, además, por la baja de Patri Guijarro, una ausencia sensible en el centro del campo, que ya se recupera en Barcelona.

Enfrente estará una Ucrania que todavía no ha sumado ningún punto en esta fase. El combinado ucraniano ha caído en sus tres partidos ante Inglaterra, Islandia y la propia España, con un balance de 10 goles encajados y solo dos a favor. Unos números que reflejan las dificultades del equipo para competir ante selecciones de primer nivel.

El último precedente: un partido que no debió disputarse

El precedente entre ambos equipos, además, no fue un partido cualquiera. España y Ucrania se enfrentaron el pasado 7 de marzo en Antalya (Turquía) en un encuentro marcado por la incertidumbre. La disputa del choque estuvo en duda hasta última hora por cuestiones de seguridad derivadas del conflicto bélico y después de que la OTAN interceptara misiles en el espacio aéreo turco días antes. Finalmente, la UEFA decidió que el partido se jugara. En ese contexto caótico, España logró imponerse por 1-3 con goles de Edna Imade, Lucía Corrales y Vicky López, en un duelo en el que ya quedó patente la superioridad del conjunto español.

Ahora, en Córdoba, la exigencia es aún mayor. No basta con ganar: toca convencer, sumar goles y enviar un mensaje claro en la carrera hacia el Mundial. Porque cualquier tropiezo —o incluso una victoria corta— podría complicar seriamente el objetivo de estar en Brasil 2027 sin pasar por la repesca.

Las palabras de Bermúdez y Mariona

Sonia Bermúdez dejó claro que el objetivo no es solo sumar los tres puntos, sino hacerlo con contundencia. “Van a ser fundamentales. Los nueve puntos son fundamentales. Los queremos conseguir y queremos hacer el mayor número de goles. Nueve puntos y goles son clave”.

La seleccionadora insistió en que el plan de partido no dependerá del marcador previo, sino del desarrollo del encuentro. “El resultado no condiciona los planes. Depende del rival y del partido trabajamos en el plan de partido. Sacaremos otro plan mañana para poder hacer el mayor número de goles y sacar los tres puntos”.

Por su parte, Mariona Caldentey reconoció el impacto de la derrota ante Inglaterra y la necesidad de reaccionar de inmediato. “Han sido obviamente días difíciles. Cuando pierdes y no te salen bien las cosas somos las primeras que nos duele. Quedan nueve puntos por jugar y tenemos que ir a ganarlos”.

La atacante también subrayó la importancia del gol y el margen de mejora del equipo. “Sabemos que los goles pueden ser importante. Hemos repasado todo y tenemos margen de mejora y mañana es el primer paso para demostrarlo”

Horario y dónde ver el España - Ucrania

El España - Ucrania correspondiente a la cuarta jornada de la fase de clasificación para el Mundial 2027 en Brasil se juega este sábado, 18 de abril, a partir de las 16:00 horas en el Nuevo Arcángel de Córdoba.

El encuentro se podrá ver en abierto en televisión a través de Teledeporte y en la plataforma online RTVE Play. En SPORT podréis seguir toda la previa, el partido (minuto a minuto y crónica) y el postpartido, con las reacciones de las protagonistas

Alineaciones probables

España: Cata Coll; Ona Batlle, Paredes, Mapi León, Corrales; Serrajordi, Vicky, Alexia; Mariona, Edna, Pina

Ucrania: Keliushyk; Korsun, Olkhova, Kotik, Shaynyuk; Kunina, Zaborovets, Petryk; Kravchuk, Kalinina, Ovdiychuk