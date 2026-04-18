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MUNDIAL 2027
España - Ucrania, en directo hoy: clasificación para el Mundial 2027 femenino, en vivo
Sigue en directo el minuto a minuto del España - Ucrania de la jornada 4 de clasificación para el Mundial 2027
Sin margen de error
Tras la derrota ante Inglaterra en Londres (1-0), el combinado dirigido por Sonia Bermúdez se ha quedado sin margen de error en la lucha por la clasificación directa al Mundial de 2027 en Brasil.
Inglaterra lidera el grupo con tres puntos de ventaja sobre las campeonas del mundo y, además, cuenta con un ‘goal average’ favorable de cuatro tantos. Por ello, a España no solo le vale con sumar de tres: necesita hacerlo con goleadas para recortar diferencias y mantener vivas sus opciones de evitar el playoff.
¡Buenas tardes! Arrancamos una nueva jornada vital para la selección española femenina. España se mide a Ucrania a partir de las 16h en el Nuevo Arcángel con una única consigna: ganar para seguir en la pelea por la plaza directa al Mundial de 2027.
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