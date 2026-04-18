España - Ucrania, en directo hoy: clasificación para el Mundial 2027 femenino, en vivo

Sin margen de error

Tras la derrota ante Inglaterra en Londres (1-0), el combinado dirigido por Sonia Bermúdez se ha quedado sin margen de error en la lucha por la clasificación directa al Mundial de 2027 en Brasil.

Inglaterra lidera el grupo con tres puntos de ventaja sobre las campeonas del mundo y, además, cuenta con un ‘goal average’ favorable de cuatro tantos. Por ello, a España no solo le vale con sumar de tres: necesita hacerlo con goleadas para recortar diferencias y mantener vivas sus opciones de evitar el playoff.