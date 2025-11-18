En directo
OÍDO EN LAS RADIOS
España - Turquía: reacciones, polémicas y última hora del partido de clasificación del Mundial
Sigue los mejores comentarios en vivo sobre el partido de la selección española ante Turquía
"No nos viene mal este gol porque ahora vamos a espabilar" Antonio Romero (SER)
"España lleva unos minutos muy flojos. Es un bajonazo terrible" Fernando Burgos (Onda Cero)
Oli (COPE): "Tiene que entrar ya Fermín"
Poli Rincón (COPE): "El equipo se ha acomodado y se ha dejado ir"
Manolo Lama (COPE): "Se veía venir. Turquía nos está manejando"
Alfredo Martínez (Onda Cero): "Turquía se lo está creyendo"
Manolo Lama (COPE): "Turquía se está animando"
Alfredo Duro (Chiringuito): "A ver si vamos a pensar que es un fracaso porque te marcan un gol"
"Es una pena porque lo teníamos dominadísimo", Álvaro Benito (SER)
Manolo Lama (COPE): "La defensa va a ser Le Normand - Laporte"
