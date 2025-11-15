¿Cuándo juega España contra Turquía en la fase de clasificación para el Mundial 2026? Fecha, horario y dónde ver gratis por TV y en directo

España se prepara para afrontar el desenlace de la fase de clasificación para el Mundial 2026. La victoria ante Georgia (0-4) permite a 'La Roja' poner pie y medio en la próxima edición de la Copa del Mundo, pero para terminar de sellar su billete deberá de enfrentarse a una Turquía que todavía tiene opciones matemáticas de asaltar la primera posición del grupo.

A ritmo de goleada por partido, la selección española ha establecido un ritmo infernal en el grupo E que sólo los otomanos han conseguido seguir. Los de Luis de la Fuente acumulan 15 puntos de los 15 disputados y cuentan con un imponente +19 en la diferencia de goles que les otorga un colchón enorme en caso de empate.

La única oposición entre España y la cita mundialista es Turquía, que este jueves ha asegurado su presencia en la repesca. Con 12 puntos en su casillero y una diferencia de +5, los otomanos todavía podrían igualar la puntuación de España y mejorar su diferencia de goles, aunque para ello deberían esperar a un sonado 'batacazo' por parte de su rival.

Calhanoglu y Güler celebran el gol de Turquía contra Bulgaria / EFE

Al tratarse de un enfrentamiento directo, Turquía necesitaría terminar el partido con 7 goles más que España para neutralizar esta abismal diferencia. Las opciones de los otomanos, si bien es cierto que parecen improbables, todavía existen.

¿Cuándo juega España contra Turquía en lafase de clasificación para el Mundial 2026?

El partido entre España y Turquía, correspondiente a sexta y última jornada de la fase de clasificación para el Mundial de 2026, se disputará en el Estadio de La Cartuja el próximo martes 18 de noviembre a las 20:45 horas (CET).

¿Dónde ver gratis por TV el España - Turquía?

El partido entre España y Turquía, correspondiente a la jornada 6 de la clasificación para el Mundial de 2026, se podrá ver gratis por TV en La 1 y online a través de RTVE Play.

