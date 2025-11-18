En directo
España - Turquía, en directo: alineaciones, horario y dónde ver
Los de Luis de la Fuente aspiran a certificar la clasificación para el próximo Mundial y el pleno de triunfos
¡Arda Güler suplente!
Sorpresa en la selección de Turquía. Arda Güler empieza el partido como suplente. Así sale el equipo de Vincenzo Montella:
¿Qué necesita España para clasificarse para el Mundial 2026?
A España le valdría ganar, empatar o incluso perder hoy ante Turquía. Los turcos necesitarían ganar de al menos 7 goles para que la selección española terminara como segunda.
Rotaciones
Cambios importantes en el once de España respecto al equipo que jugó ante Georgia. Entran Marcos Llorente, Aleix García, Yeremy y Dani Olmo en lugar de Pedro Porro, Zubimendi, Ferran Torres y Álex Baena.
¡Once de España!
Así sale Luis de la Fuente para el partido ante Turquía:
