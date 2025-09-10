España supera a Argentina y vuelve al primer puesto del Ranking FIFA 11 años después

La selección española sigue cosechando buenas noticias en su camino hacia el Mundial 2026. Durante este parón de septiembre, el combinado de Luis de la Fuente impresionó con su nivel de juego y su contundencia pocas semanas después del inicio del curso. Las victorias ante Bulgaria y Turquía reafirmaron a España como una de las máximas favoritas para ser campeona del mundo y esto se ha visto reflejado también en el Ranking FIFA.

El organismo más poderoso del mundo del fútbol no actualizará la clasificación hasta el próximo 18 de septiembre, pero ya se saben los cambios que se producirán en la tabla. En este sentido, el movimiento más significativo lo protagoniza 'La Roja'. Después de los últimos encuentros, España supera a Argentina y se posiciona en la primera posición del Ranking FIFA.

La selección no conseguía este hito desde hace 11 años, concretamente, desde junio de 2014, antes del Mundial de Brasil. Además, tal y como informa el experto en datos MisterChip, en el momento del nombramiento de Luis de la Fuente como seleccionador absoluto, España se situaba en el décimo puesto. Desde entonces, la Roja no ha dejado de subir gracias a los triunfos en la Nations League o en la Eurocopa.

Pedri celebra su gol en la victoria de España en Turquía. / ERDEM SAHIN / EFE

Tras la última actualización después de los compromisos a final de temporada, la selección española ocupaba la segunda posición con 1867,09 puntos, solo por detrás del combinado dirigido por Lionel Scaloni, que tenía 1885,36. No obstante, en esta ventana de selecciones se han cambiado las tornas.

Los motivos del cambio

La victoria ante Bulgaria por 0-3 hizo que España sumase 2,41 puntos, mientras que el abultado triunfo sobre Turquía por 0-6 aumentó la valoración en 5,87 puntos. Por contra, Argentina sufre una caída hasta la tercera plaza, siendo superado también por Francia. El motivo principal es la derrota contra Ecuador, que le hizo bajar 19,35 puntos. Así, España se queda con 1875,37, Francia con 1970,92 y la albiceleste con 1870, 32.

Lautaro Martinez en el partido ante Ecuador. / Associated Press/LaPresse / LAP

Además, esta diferencia podría incrementarse aún más con los próximos encuentros de octubre y noviembre. Mientras que España disputará partidos oficiales de fase de clasificación para el Mundial, los de Scaloni jugarán amistosos, a los que la FIFA otorga una puntuación mucho menor. Habrá que ver en que condiciones llegan ambas selecciones a la Finalissima, que se celebraría en marzo de 2026, aunque no hay nada confirmado todavía.

Otros movimientos

La otra gran selección perjudicada en el Ránking FIFA es Brasil, que cae a la sexta posición tras perder ante Bolivia (-21 puntos) y es superada por Portugal, campeón de la UEFA Nations League. En cambio, suben Croacia, Italia, Marruecos o Uruguay.

TOP-10 DEL RANKING FIFA