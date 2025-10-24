España – Suecia: la nueva era comienza en La Rosaleda y con una final en juego

Hay noches que son mucho más que un partido. Noches en las que todo vuelve a empezar. En La Rosaleda, bajo la luz cálida de Málaga, arranca la era Sonia Bermúdez: una nueva voz para una selección que aún lleva grabado el eco de aquella final perdida en Basilea. Tres meses después de aquella tanda de penaltis cruel ante Inglaterra, España regresa al punto de partida. Mismas ansias, nuevo acento. Y otro título en el horizonte.

Bermúdez, campeona de Europa sub-19 y testigo directo del crecimiento de esta generación, hereda un grupo que ya ha tocado la gloria y sabe lo que cuesta sostenerla. Su reto no es menor: dar continuidad a un equipo que se ha acostumbrado a ganar y hacerlo con identidad propia. Sin Patri Guijarro, lesionada, pero con el regreso de Mapi León y de Jenni Hermoso —máxima goleadora histórica—, la Roja reinicia su camino con una lista que mezcla memoria y futuro. Junto a los nombres consagrados, irrumpen jóvenes con la ilusión intacta, entre ellas la debutante Clara Serrajordi, símbolo de la nueva ola que ya empuja desde abajo.

Enfrente espera Suecia. Una vieja conocida, poderosa y metódica, que llega con nuevo seleccionador —Tony Gustavsson— y un propósito claro de redención. Las nórdicas cayeron dos veces ante España en la pasada edición, en la liguilla, y buscan ahora el asalto definitivo a una final que se les resiste desde hace demasiado. Con el relevo en el banquillo tras la salida de Peter Gerhardsson y lideradas por Rolfö y Asllani, los cambios en la convocatoria y la recuperación de figuras jóvenes como Kafaji o Sandberg, Suecia se presenta con un aire fresco pero el mismo espíritu combativo.

La historia continúa

Para España, esta Nations League es mucho más que un título: es la continuidad de un relato. La confirmación de que nada de lo vivido fue casualidad. Desde el Mundial hasta la Eurocopa, pasando por aquel trofeo alzado en La Cartuja, la selección ha aprendido a convivir con la presión de haber cambiado la historia. Ahora toca defenderla, reinventarse sin perder la esencia y seguir mirando de frente a las grandes potencias del mundo, con la etiqueta de número uno y la estrella en el pecho.

La batalla comienza este viernes (20:00 h) en La Rosaleda, donde las gestas vuelven a nacer del silencio antes del grito. La vuelta, cuatro días después (el 28), en el mítico Gamla Ullevi de Gotemburgo, donde el Barça alzó su primera Champions. Dos citas, una plaza en la final y una nueva era por escribir. España vuelve a mirar arriba. Pero esta vez, quiere hacerlo desde la cima