España sucumbe en la crueldad de los penaltis ante Italia y dice adiós al Europeo

No pudo ser. España fue de más a menos, jugó una buena primera mitad, encajó cuando menos lo merecía, pero en los últimos minutos obtuvo el premio del gol para forzar la tanda de penaltis en las semifinales del Europeo sub'17. No anduvo fino el combinado de Sergio García a la hora de patear las penas máximas y dijo adiós a la final ante Italia (1-1 y 4-2 en los penaltis).

Empezaba bien la 'rojita'. Con los cinco futbolistas del Barça titulares (Roberto Tomás, Jordi Pesquer, Raúl Expósito y Ebrima Tunkara), España sometió poco a poco a una Italia ordenada atrás y dispuesta a defenderse con uñas y dientes. Uno de los más incisivos en el bando español era un Jordi Pesquer que era un martillo pilón por el costado izquierdo. Apuntemos bien el nombre del defensa de Llinars porque apunta alto en La Masia.

Buenos primeros 35' de España

Un centro-chut muy tenso del lateral hacía saltar las armas en la zaga de la 'azzurra'. También estaba Ebrima activo, jugando de espaldas y generando ocasiones para sus compañeros moviéndose con libertad por la zona de mediapunta. Tras una buena acción personal de Imga, el extremo del Athletic, el propio futbolista vasco provocaba un penalti con una acción personal preciosa. Túnel a Bonifazi y el defensa italiano lo derribaba claramente. Pateaba el propio Imga y fallaba. Gran intervención de Lupo.

Ebrima Tunkara es una promesa de gran proyección / RFEF

El error no hacía mella en los de Sergio García, que tenían otras dos buenas oportunidades por medio de Tomás y Holmes Junior (otro futbolista a seguir este pivote-central del Girona). Pero lo que llegaba en el 39', en una acción aislada y sin merecerlo, era el 1-0 para los italianos. Croci no perdonaba.

Mal día en la tanda

Con el 1-0 se llegaba al descanso y tras la reanudación le costó mucho a España. Mencía y Enzo Alves (entró el hijo de Marcelo antes del 60') se acercaban , pero no fue hasta a partir del 70' que España rugió de verdad. Rubén Gómez y Enzo Alves, con un cabezazo al travesaño, avisaban y en el 78' llegaba el 1-1. Urrestarazu, en una acción con hasta tres remates claros, marcaba el empate. De ahí nos fuimos a los penaltis y en la tanda estuvo Italia más afinada. Fallaron Enzo e Ian Mencía y marcaron todos los italianos.

Derrota dura para una generación con muy buena pinta. Desde 2017 no gana España el Europeo de esta franja de edad. Tocará esperar.

FICHA TÉCNICA:

Resultado: 1-1 (4-2).

Goles: 1-0, Croci (42'). 1-1, Urrestarazu (77').

Italia: Lupo, Bonifazi, Donato, Varali, Albini (Dattilo), Biondini, Okon (Ballarin), Gasparello, Corigliano, Perillo (Landi), Croci (Casagrande).

España: Guille Ponce, Expósito, Mario, Mayans, Pesquer, Mencia, Holmes Junior (Cherif), Ebrima, Badji (Urrestarazu), Tomás (Enzo), Imga (Rubén Gómez).

TA: Bonifazi, Okon/Mayans.