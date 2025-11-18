España Sub-21 pone pie y medio en el Europeo 2027

España llegaba al choque en Rumanía consciente de que la victoria les acercaba mucho a la clasificación para el Europeo de 2027, ya que lideraba el Grupo A con tres puntos más que Finlandia. Además, con el empate entre los finlandeses y Kosovo, la 'Rojita' sabía que una victoria aumentaba la diferencia con su perseguidor hasta los cinco puntos.

Los de David Gordo se impusieron en un gran partido de Iván Fresneda, que marcó un gol y repartió una asistencia.

Mayenda en el Rumanía - España Sub-21 / Marc Gómez / Redes SE Futbol

Una primera media hora perfecta

Los primeros 30 minutos de la Sub-21 fueron de gran nivel, con una selección rumana incapaz de pasar del centro del campo y un bombardeo constante de centros muy peligrosos por parte de España, que en muchas ocasiones se quedaba a escasos centímetros de conectar para generar situaciones claras. Pese a ello, así llegó el 0-1, con un gran envío de Fresneda que el delantero del Real Madrid cabeceó al fondo de la red.

No obstante, el final de la primera mitad fue para los rumanos, que a base de jugadas a balón parado contaron con oportunidades para poner el empate en el luminoso.

Sentenciado al inicio del segundo tiempo

El choque se pudo dar por terminado al minuto 53, cuando Fresneda cerró su gran partido añadiendo un gol a sus estadísticas. Tras una pared con Mayenda, el lateral del Sporting CP fusiló con su pierna derecha las redes de Lefter.

Los siguientes 40 minutos fueron de dominio de España, que gestionó el marcador a través de la posesión sin atacar en exceso, aunque bien podría haber encontrado el tercer tanto de estar más acertada de cara a puerta.