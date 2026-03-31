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España sub-21 - Kosovo: Alineaciones y última hora
Sigue en directo hoy en SPORT el partido de la fase de clasificación para la Eurocopa sub-21 de 2027 entre las selecciones de España y Kosovo
Sigue en directo hoy en SPORT el partido correspondiente a la fase de clasificación para la Eurocopa 2027 entre las selecciones de España y Kosovo en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares.
La selección española sub-21 cierra el parón de selecciones de finales de marzo, en el que ha jugado dos partidos de la fase de clasificación para la Eurocopa de 2027, con la visita de Kosovo al Centro Deportivo de Alcalá de Henares. El equipo dirigido por David Gordo llega al duelo como líder de su grupo y con la intención de mantener la buena dinámica que ha mostrado en este inicio de clasificación
¡Buenos tardes y bienvenidos al directo del España sub'21- Kosovo!
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