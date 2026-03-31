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España sub-21 - Kosovo: Alineaciones y última hora

Sigue en directo hoy en SPORT el partido de la fase de clasificación para la Eurocopa sub-21 de 2027 entre las selecciones de España y Kosovo

Marc Bernal, en su debut con la selección española sub-21

Marc Bernal, en su debut con la selección española sub-21 / RFEF

Dídac Peyret

Dídac Peyret

Sigue en directo hoy en SPORT el partido correspondiente a la fase de clasificación para la Eurocopa 2027 entre las selecciones de España y Kosovo en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares.

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