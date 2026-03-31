España sub-21 - Kosovo: Alineaciones y última hora

La selección española sub-21 cierra el parón de selecciones de finales de marzo, en el que ha jugado dos partidos de la fase de clasificación para la Eurocopa de 2027, con la visita de Kosovo al Centro Deportivo de Alcalá de Henares. El equipo dirigido por David Gordo llega al duelo como líder de su grupo y con la intención de mantener la buena dinámica que ha mostrado en este inicio de clasificación