España Sub-21 - Finlandia: horario y dónde ver el partido de clasificación de la Euro 2027

La Rojita vuelve a disputar un partido oficial por puntos después de imponerse el pasado viernes por 4-1 ante Noruega en un amistoso.

Con la clasificación del Grupo A apretada, la Selección Española deberá buscar la victoria si quiere adelantar a Finlandia y situarse líder de su grupo, pues pese a tener los mismos puntos el combinado finlandés es el líder por mejor diferencia de goles.

Cabe destacar que liderar el grupo no se trata de un hecho de menor importancia, pues solo los primeros clasificados y el mejor segundo de los 9 grupos obtendrán el boleto directo al Europeo Sub-21 de 2027, las 8 selecciones restantes que queden segundas irán a repesca.

Para preparar el partido el conjunto español se ha desplazado este lunes desde Madrid hasta Castellón de la Plana, donde realizará la última sesión preparatoria antes del duelo ante Finlandia. El entrenamiento será en el Castalia (después de haber entrenado toda la semana en Las Rozas), mismo estadio en el que se disputará el partido.

Dos victorias en dos partidos hasta el momento

Hasta el momento el paso para clasificar al Europeo Sub-21, que a su misma vez otorgará las plazas para disputar los JJ. OO. de los Ángeles en los que España defendería su triunfo en París 2024, es firme: dos victorias en dos partidos, 1-3 ante Kosovo y 3-0 ante Chipre.

Pese a ello, teniendo en cuenta que quedan 8 partidos de clasificación los de David Gordo son conocedores de que una victoria mañana sería un pasito más hacia el objetivo.

España goleó sin problemas a Noruega / EFE

David Gordo: "Es un grupo trampa"

El seleccionador ha querido destacar en la rueda de prensa previa al choque ante Finlandia que "es un placer estar en Castellón y disfrutar de este estadio". Sobre la selección finlandesa, sorpresa hasta ahora, destaca que "es un muy buen equipo, lleva 12 goles a favor y ninguno en contra, es un rival a tener en cuenta y sería muy importante sumar tres puntos más para acercar el objetivo de la clasificación."

Precisamente sobre el hecho del fuerte inicio de Finlandia y preguntado por si consideraba a Kosovo y Rumanía como los principales rivales, comenta que "es un grupo trampa, no hay ninguna de las grandes, pero los rivales son muy competitivos y han evolucionado muchísimo".

Optimista, el entrenador repasa las sensaciones tras el amistoso ante Noruega "creo que llegamos bien después de la prueba del pasado viernes en Guadalajara, esperamos seguir en la misma línea y mejorar algunos aspectos que no nos salieron bien", afirma.

Horario y dónde ver el partido

El partido, correspondiente a la tercera jornada de clasificación para el Europeo Sub-21 del Grupo A, entre España Sub-21 y Finlandia se disputará mañana martes 14 de octubre a las 18:30, y podrá verse en directo a través de Teledeporte y RTVE Play.