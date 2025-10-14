En directo
U-21 EURO
España sub-21 - Finlandia, en directo: resultado y goles del partido de clasificación del Europeo 2027
Sigue el minuto a minuto del partido de clasificación para la Eurocopa '27 entre España y Finlandia
MIN. 10 (0-0). ESPAÑA CON LA POSESIÓN
Recupera el balón España tras un inicio de ligero dominio de los visitantes.
MIN. 7. PIDE PENALTI FINLANDIA
Soderback se interna en el área y tras una carga de Alejandro Jimenez se deja caer, el árbitro no señala nada.
MIN. 6 (0-0).
Domina la posesión Finlandia en estos primeros minutos.
MIN. 3. (0-0). LLEGADA PELIGROSA DE FINLANDIA
Tras un inicio impetuoso de España, Finlandia llega con peligro al área española sin concretar remate a puerta
MIN. 1(0-0). AAAARRANCA EL PARTIDO
Ya rueda el balón en el Castalia, saca la Selección Española
SUENAN LOS HIMNOS
Primero arranca a sonar el himno finalndés, acto seguido suena el himno de España
MENOS DE 5 MINUTOS PARA EL INICIO DEL PARTIDO
Saltan ambos equipos al terreno de juego
MENOS DE 10 MINUTOS PARA EL INICIO
Finalizan ambas selecciones el calentamiento
ATENTOS A LOS OTROS DUELOS DEL GRUPO
Rumanía se adelanta ante Chipre y ahora mismo se coloca como líder con 7 puntos. De terminar así el Rumanía-Chipre, una derrota dejaría a España Sub-21 como tercer clasificada, un empate como segunda y una victoria como primera
TRES PUNTOS IMPORTANTES PARA LA CLASIFICACIÓN DIRECTA
Una victoria de los de David Gordo serviría para adelantar a Finlandia (actualmente con los mismos puntos pero líder por diferencia de goles) y colocarse como primera del Grupo A, único puesto que da la clasificación directa
- Europa se divide: subidón para Chelsea, PSG y Barça; golpe de realidad para United, City y Madrid
- Comunicado médico Ferran Torres: qué tiene y cuántos partidos se perderá
- Rashford manda un mensaje y el Barça se frota las manos: “No solo a veces"
- La nueva (y controvertida) realidad de Pau Cubarsí
- ¡Lewandowski, lesionado!
- Raphinha aprieta para estar ante el Girona, pero sigue entre algodones
- La confesión de Marta Díaz que pone a Sergio Reguilón en el punto de mira
- Piqué convence a la plantilla del Barça