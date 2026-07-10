España sub-19 se mide a una vieja conocida en la final del Europeo

El Europeo sub-19 pone la guinda este sábado 11 de julio a las 20 horas con la gran final entre dos viejos conocidos: España y Alemania. Las dos selecciones ya se han enfrentado en la presente edición, en la tercera jornada de la fase de grupos. Aquel día, los de Paco Gallardo arrasaron a los germanos por 4-0, aunque ambos combinados alinearon a futbolistas menos habituales.

La selección española sub-19 recala en la final tras despedazar a todos sus rivales. En cuatro partidos, suma 17 goles a favor y ninguno en contra, fruto de las victorias contra Gales (0-7), Dinamarca (0-3), la ya mencionada a Alemania (4-0) y en las semifinales ante Croacia (3-0). España, de hecho, no ha recibido un tanto desde el pasado mes de febrero. Alemania, por su parte, solo ha caído contra su rival por el título, pues el resto de partidos los contabiliza por victoria, contra Dinamarca (4-3), Gales (0-4) y en las 'semis' ante Ucrania (1-2), encuentro que ganó en el minuto 91.

España se enfrenta a Alemania este sábado 11 de julio a las 20 horas / Sefutbol

Paco Gallardo optará por su once de gala, en el que están los tres canteranos azulgranas: Xavi Espart, Andrés Cuenca y Quim Junyent. El lateral, aunque en la sub-19 actúa como centrocampista, ha dado un paso al frente en el Europeo, en el que suma dos goles en 288 minutos de juego. Su rendimiento en el torneo ha encandilado al Barça, que lo sigue con detenimiento a las puertas de empezar la pretemporada.

Por su parte, Cuenca, que ha estado cedido en el Sporting de Gijón, ha disputado 272 minutos en el Europeo, formando pareja con el madridista Mario Rivas. Quim Junyent, que ha abandonado este verano el FC Barcelona rumbo al Almería, también ha gozado de mucho protagonismo a las órdenes de Paco Gallardo, pues ha participado en 231 minutos, en los que ha sumado un gol y tres asistencias.

La selección española sub-19, ya con el billete asegurado al Mundial sub-20 del próximo año, buscará refrendar su dominio aplastante con la consecución del título. El combinado nacional es el que más Europeos tiene, 12, por lo que tratará de aumentar esa ventaja ante una Alemania con ganas de revancha y que luchará por el séptimo.