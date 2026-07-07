España sub-19 se enfrenta a Croacia por un puesto en la final del Europeo

La selección española sub-19 se enfrenta este miércoles 8 de julio a las 17:30 horas a Croacia en las semifinales del Europeo. España viene de dominar con puño de hierro la fase de grupos, en la que ha marcado 14 goles y no ha recibido ninguno, después de vencer a Gales (0-7), Dinamarca (0-3) y Alemania (4-0).

Los tres canteranos del Barça a las órdenes de Paco Gallardo han tenido un protagonismo similar. Xavi Espart partió de titular en los dos primeros, mientras que en el tercero entró en el minuto 46 desde el banquillo. Aunque en el club azulgrana actúa de lateral, en la selección sub-19 lo hace como centrocampista. En el FC Barcelona están encantados con su rendimiento en el Europeo, en el que incluso ha anotado un gol, en el debut contra Gales.

Quim Junyent celebra su gol ante Gales / X (Twitter)

Andrés Cuenca, por su parte, arrancó de inicio en el primer y tercer encuentro de la fase de grupos, mientras que en el segundo saltó al césped en el minuto 61. Por otro lado, Quim Junyent, que ha fichado recientemente por el Almería, suma dos titularidades en tres choques, en los que ha marcado un gol y ha repartido tres asistencias.

Enfrente estará Croacia, que avanzó a las semifinales en el tramo final de la tercera jornada. Los croatas, antes del último encuentro, partían terceros con un punto y diferencial de goles de menos dos, mientras que Italia, que era segunda, sumaba cuatro unidades y una diferencia de más dos. Sin embargo, los croatas ganaron 0-3 a Serbia, con gol en el 87' de penalti, y los italianos cayeron 1-0 ante Ucrania, que acabó líder del grupo con nueve puntos.

La selección española sub-19, que ya se ha garantizado el billete al Mundial sub-20 de Uzbekistán y Azerbaiyán del próximo año, parte como muy favorita en la primera semifinal, pues Croacia solo ha ganado un partido, ha marcado cuatro dianas y ha encajado tres. En la otra 'semi', que se disputa también este miércoles 8 de julio a las 20 horas, Ucrania y Alemania batallan por el otro puesto en la final, que se celebra el próximo sábado día 11.