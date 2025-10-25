España sub-17 derrota 3-0 a Costa de Marfil y ya espera rival en octavos

España derrotó con claridad este sábado a Costa de Marfil por 3-0, con dos goles de la centrocampista del Atlético de Madrid Claudia Barrios, y concluyó con pleno de victorias la fase de grupos del Mundial femenino de fútbol sub17 que se celebra en Marruecos.

Después de los triunfos ante Colombia (4-0) y Corea del Sur (5-0), el conjunto dirigido por Milagros Martínez pasa a octavos de final invicto y con su portería a cero, lo que le da confianza con vistas a tratar de revalidar los títulos que logró en 2018 y 2022.

Las españolas fueron superiores a las africanas, que acabaron con nueve jugadoras tras la expulsión de la portera Rosine Kela, en el minuto 55, y de Estelle Kakou, quien dio un pisotón incomprensible a Celia Gómez cuando el partido ya estaba en el tiempo suplementario con todo decidido.

Dominio español y opciones africanas

La selección de Costa de Marfil, que tenía opciones de pasar a la siguiente fase entre las cuatro mejores terceras, mantuvo el pulso a España en la primera parte, donde dispuso de dos claras ocasiones de la mano de su delantera Grace Sery para adelantarse en el marcador.

Con un once de salida con muchos cambios, las de Martínez también tuvieron opciones de adelantarse en el marcador, pero los fallos en defensa deslucieron el mayor dominio del balón durante los primeros 45 minutos.

A los cuatro minutos de la reanudación, Claudia Barrios marcó el primer gol con un disparo desde la frontal del área tras un mal despeje de la defensa costamarfileña.

Remate del encuentro y control español

Con el marcador en contra y la expulsión de su guardameta tras derribar fuera del área a Carolina Ferrera, el cuadro africano se derrumbó y el combinado español pasó a controlar el encuentro, disputado en la Academia de Fútbol Mohammed VI, cerca de Rabat.

En el minuto 60, Claudia Barrios volvió a ver puerta con un lanzamiento de falta en la que Costa de Marfil solo puso una barrera de tres jugadoras, lo que dio facilidades para alojar el balón en la red.

El 3-0 lo firmó la delantera del Athletic Club Iraia Fernández en el minuto 88, con un zurdazo inapelable tras una buena jugada colectiva.

Incidentes y nota negativa final

Con el partido sentenciado, Kakou vio la roja por pisar a Celia Gómez después de dejarla tendida en el centro del campo por una falta y salió del campo entre abucheos del público por su acción.

La otra nota negativa fue la lesión de la centrocampista del Barcelona Rosalía Domínguez, que tuvo que abandonar el campo en camilla a falta de veinte minutos para el final.