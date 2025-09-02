España ya está en Sofía con sus dos 'fichajes'

La selección española puso rumbo a Bulgaria para disputar su primer partido de la clasificación para el Mundial 2026. Después de la segunda sesión de entrenamiento de la concentración en la mañana de este martes, el cuadro dirigido por Luis de la Fuente partió de Madrid hacia Sofía alrededor de las 15.30 horas y aterrizó poco antes de las ocho de la tarde a la capital búlgara.

Este supone el primer viaje de 'La Roja' al país del este de Europa. De hecho, el último precedente entre ambas selecciones data del año 2002, cuando se enfrentaron en un amistoso en el que España se hizo con la victoria por 1-0. Ahora bien, Bulgaria también es el rival ante el cual la selección española registró su mayor goleada (13-0).

Tres jugadores que inicialmente figuraban en la lista de De la Fuente no formaron parte de la expedición del combinado nacional. Gavi causó baja el pasado viernes después de sufrir una leve lesión en un entrenamiento con el Barcelona, aunque se espera que esté disponible después del parón. Para más inri, después de realizarse las pertinentes pruebas médicas, Fabián Ruiz y Yeremy Pino abandonaron la concentración al tener molestias musculares en el caso del andaluz y dolores en el tobillo en el caso del canario.

En su lugar entraron el centrocampista del Bayer Leverkusen Aleix Garcia y el jugador del Rayo Vallecano Jorge de Frutos, que se estrena en una convocatoria con la absoluta. Ambos jugadores estuvieron presentes en el entrenamiento matutino de este martes en el Campo A de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. También se unió Pedro Porro, que llegó el lunes por la noche después de ausentarse por asuntos familiares.

El siguiente paso de la selección española será la sesión programada para este miércoles las 18.00 horas sobre el césped del Estadio Vasil Levski de Sofía. En el mismo escenario, España se verá las caras con Bulgaria en el inicio de su camino hacia el Mundial 2026 el jueves. Esta será la ocasión para ver a Carvajal y Rodrigo Hernández, dos de los capitanes, para volver a vestir la camiseta de la Selección después de sufrir graves lesiones.

Las opciones de los azulgranas

Los jugadores del Barça Lamine Yamal y Pedri son dos de las máximas referencias del equipo comandado por Luis de la Fuente. Ambos partirán de inicio en el encuentro de este jueves a las 20.45 horas ante Bulgaria. La incógnita es si ante la baja de Fabián, el técnico riojano apostará por el centrocampista azulgrana en la base, donde se siente más cómodo el jugador, o si le mantendrá en la mediapunta.

En función de ello podría darse la entrada de Dani Olmo en el once, mientras que Fermín y Olmo parten con menos opciones. El otro azulgrana que tiene muchas opciones de ser titular es Ferran Torres, que tendrá el reto de convertirse en el delantero centro fijo de 'La Roja' en año de Mundial.