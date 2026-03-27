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España - Serbia: polémica y reacciones en directo del partido amistoso de selecciones
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido amistoso internacional entre España - Serbia
Poli Rincón (COPE): "¡Qué paz me da ver a Rodri con la selección!"
Dani Garrido (SER): "Adidas ha sacado un grupo de 'camisetón' tremendos. La de España se vende mucho. Es una barbaridad"
Antonio Romero (SER): "Es preciosa, pero no parecemos España"
Lobo Carrasco (Chiringuito): "Es una baja muy dura la de Raphinha. Hasta finales de abril si va todo bien. Pedri i Raphinha marcan un nivel más. Puedes ver al Barça sin ellos dos, pero el máximo la alcanzan con ellos. La presión la empieza él y los chicos lo siguen"
Dani Garrido (SER): "La de Raphinha es una lesión inesperada, incluso presionaba normal en los minutos finales del primer tiempo"
Adrià Soldevila (SER): "El Barça está muy enfadado, pero ni con Ancelotti ni la selección brasileña. Está enfadado con la FIFA por el calendario. Dicen que es absurdo meter amistoso en la temporada"
¡Buenas noches!
¡Hooola, hoola! Buenas noches a todos. Primer partido amistoso de la selección española en este último parón de selecciones antes del Mundial. Sigue en directo todas las reacciones al partido en SPORT.
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