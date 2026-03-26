España - Serbia: A qué hora se juega el partido de la selección y dónde ver gratis por TV y en directo

España se enfrenta a Serbia este viernes 27 de marzo en el estadio de La Cerámica de Villarreal. El partido es de carácter amistoso y sirve a los de Luis de la Fuente para preparar la próxima Copa del Mundo del 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La fecha estaba reservada en un principio para la disputa de la Finalissima, pero finalmente el partido entre el campeón de Europa y el de América quedó cancelado ante las reticencias de Argentina de medirse al combinado español.

El conflicto bélico en Oriente Medio impidió que la Finalissima se pudiera jugar en Qatar, donde estaba programada, y la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) puso muchas trabas para encontrar otro escenario y otra fecha, por lo que la UEFA decidió anular el enfrentamiento que habría podido medir a Lionel Messi con Lamine Yamal por primera vez en sus carreras.

España tuvo que buscar un nuevo rival y lo encontró en la Serbia del ex entrenador del Oviedo, Veljko Paunovic, que también tenía programados partidos en la Qatar que quedaron suspendidos.

La Roja afrontará el duelo con la máxima intensidad, pese a ser un amistoso, ya que es la última ventana antes de la cita mundialista en la que se medirá a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. Serbia, por su parte, quedó apeada de la competición en las fases clasificatorias.

Horario y dónde ver

El partido se disputará a las 21.00 h. en el estadio de La Cerámica de Villarreal y podrá seguirse en abierto a través de La1. Una gran manera de disfrutar nuevamente de una selección que está brillando a un gran nivel en la etapa de Luis de la Fuente al frente del equipo.

El próximo encuentro de España será el martes 31 de marzo en Cornellà frente a Egipto, en el segundo amistoso con que cerrará esta ventana FIFA de marzo.