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SELECCIÓN ESPAÑOLA

España- Serbia, en directo: resumen, goles y resultado del partido amistoso de preparación para el Mundial 2026

Sigue en directo hoy en SPORT el partido que se disputa en La Cerámica entre las selecciones española y serbia

Lamine Yamal, durante un entrenamiento de la selección española de fútbol este jueves en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas

Lamine Yamal, durante un entrenamiento de la selección española de fútbol este jueves en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas / EFE

Jaume Marcet

Jaume Marcet

Sigue en directo hoy en SPORT el partido entre la España de Luis De la Fuente y la selección serbia que dirige Veljko Paunovic.

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