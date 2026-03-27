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SELECCIÓN ESPAÑOLA
España- Serbia, en directo: resumen, goles y resultado del partido amistoso de preparación para el Mundial 2026
Sigue en directo hoy en SPORT el partido que se disputa en La Cerámica entre las selecciones española y serbia
Sigue en directo hoy en SPORT el partido entre la España de Luis De la Fuente y la selección serbia que dirige Veljko Paunovic.
Bienvenidos
Hola, bienvenidos al directo del España-Serbia, uno de los últimos tests de prepsaración de la selección de Luis De la fuente para el Mundial.
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