España - Serbia: alineaciones probables del amistoso en el Estadio La Cerámica

España se prepara para encarar los dos últimos partidos antes de la gran cita marcada en rojo en el calendario: el Mundial que arrancará en junio. Antes, y con la Finalissima cancelada, la selección disputará dos amistosos ante Serbia (27 de marzo) y Egipto (31 de marzo). Ambos duelos serán claves para que la vigente campeona de la Eurocopa mida sensaciones y Luis de la Fuente termine de perfilar la lista definitiva, una que, a día de hoy, dista bastante de aquella que salió vencedora de Alemania en 2024.

La primera prueba será ante las 'águilas blancas', una selección sin grandes retos a corto plazo. Los de Paunovic, técnico cesado por el Real Oviedo en octubre, se quedaron con la miel en los labios, a solo un punto de la plaza de repesca ocupada por Albania, que les habría permitido mantener vivas las esperanzas hasta la fecha actual. Además de esta serie de amistosos, en estos días se disputarán los últimos partidos clasificatorios que acabarán de definir los equipos que viajarán a Estados Unidos, México y Canadá dentro de tres meses. Serbia no se perdía un Mundial desde 2014 y, en las dos últimas ediciones, cayó eliminada en la fase de grupos. Le espera, por tanto, un verano tranquilo antes de arrancar su camino en la UEFA Nations League en septiembre.

La recta final

España, en cambio, llega tras haber certificado su clasificación al Mundial el pasado noviembre en un grupo donde no hubo color. La 'Roja' y Turquía pasaron por encima de Georgia y Bulgaria, y aunque los turcos mantuvieron el pulso hasta el final, España lideró con un solo empate, precisamente ante ellos en la última jornada, y un balance de 21 goles a favor y solo 2 en contra, ambos encajados en ese 2-2 final. La sólida fase de clasificación invita al optimismo de una de las candidatas más potentes del mundo, en plena transición marcada por una generación joven, ilusionante y con mucho futuro.

Alejandro Remiro, Ferran Torres and Joan Garcia during the training session of Spain Team ahead of the International Friendly match against Serbia at Ciudad del Futbol on March 24, 2026, in Las Rozas, Madrid, Spain. AFP7 24/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

En la lista actual hay bajas de peso como Eric García, Carvajal, Le Normand, Fabián, Mikel Merino, Nico Williams, Samu, Marc Pubill o Pablo Barrios. A cambio, aparecen caras nuevas como las de Joan Garcia, Cristhian Mosquera, Carlos Soler, Barrenetxea y Víctor Muñoz. España sigue produciendo talento a raudales y De la Fuente se enfrenta al 'bendito problema' de armar un once en el que espera dar minutos a la mayoría de sus 27 convocados.

Cambio de rumbo para los serbios

Aunque el técnico riojano ha llamado a cuatro porteros, Unai Simón sigue siendo el titular indiscutible bajo palos. Sin embargo, en un amistoso podría ser buen momento para probar alternativas, como también en el resto de líneas. En defensa, Pedro Porro y Cucurella se han afianzado en los laterales, mientras que, con la ausencia de Le Normand, Cubarsí apunta a acompañar a Laporte en el eje. En el medio, Fermín cubriría el hueco de Mikel Merino, junto a Pedri y Zubimendi, otros dos jugadores que no han sido suplentes en toda la fase de clasificación, aunque el canario no estuvo en la última convocatoria por lesión. Arriba, Lamine en la derecha, Oyarzabal en punta y Baena en la izquierda formarán el tridente ofensivo.

Lamine Yamal y Marcos Llorente durante un entrenamiento / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

En la lista de Serbia no estarán habituales como Andrija Zivkovic (PAOK), Luka Ilic (Real Oviedo) o una de sus grandes estrellas, Dusan Vlahovic (Juventus). Pese a haber disputado algunos minutos en el reciente encuentro ante el Sassuolo, el delantero aún no está totalmente recuperado de una intervención en el aductor izquierdo realizada el pasado diciembre. La gran novedad en la convocatoria es el retorno de Milinkovic-Savic (Al-Hilal) tras dos años de ausencia por discrepancias con el entrenador.

El relevo en el banquillo, con la llegada de Paunovic tras la destitución de Stojkovic, quien dirigió a la selección durante los últimos cuatro años, ha traído varios cambios tanto en el esquema como en los once iniciales. Stojkovic solía apostar por un 3-5-2, pero Paunovic modificó la idea desde el principio, implantando un 4-2-3-1 más moderno y equilibrado que busca proteger mejor los laterales y evitar las transiciones rápidas que tantos problemas dieron a Serbia en el pasado.

Petrovic había sido el portero titular con Stojkovic, aunque en los dos partidos dirigidos por Paunovic el elegido ha sido Rajkovic (Al-Ittihad). En defensa, la pareja de centrales Milenkovic-Pavlovic no ofrece dudas, escoltados por Erakovic en el lateral derecho y Terzic en el izquierdo. Maksimovic y Stankovic, una de las revelaciones de la liga belga, formarán el doble pivote, con Samardzic ocupando la mediapunta. Zivkovic se moverá por la banda derecha, mientras que Kostic lo hará por la izquierda. La referencia en punta y con el brazalete de capitán será Mitrovic, máximo goleador histórico de la selección.

Alineaciones probables España - Serbia

España: Unai Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Pedri, Zubimendi, Fermín; Lamine Yamal, Oyarzabal y Álex Baena/Yéremi Pino.

Serbia: Rajkovic; Erakovic, Milenkovic, Pavlovic, Terzic; Maksimovic, Stankovic, Samardzic, Zivkovic, Kostic y Mitrovic.