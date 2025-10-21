¿Cuándo juega España las semifinales de la Nations League Femenina 2025? Fechas de la eliminatoria, horarios y dónde ver gratis por TV y en directo

España se prepara a iniciar la defensa del título en la Nations League Femenina. 'La Roja' primera y hasta la fecha única campeona de la competición continental, pero para seguir sentada en el trono deberá superar con éxito las dos próximas eliminatorias.

Para conseguir el billete hacia semifinales, España cuajó una fase de grupos prácticamente impecable, afianzando la primera posición después de sumar 15 puntos de los 18 posibles. La única mancha en este expediente la puso la derrota en Wembley ante Inglaterra (1-0), selección que terminó quedando fuera del corte tras caer ante Bélgica y la propia selección española.

La llegada de la fase final de la Nations League Femenina coincide con un cambio de ciclo en la selección nacional. Sonia Bermúdez, que tomó las riendas de Montse Tomé al frente del equipo, se estrenará con una lista en la que destacan los regresos de Mapi León y Jenni Hermoso, además de la entrada a última hora de Alba Redondo en sustitución de la lesionada Esther.

La convocatoria de la selección española para las semifinales de la Nations League Femenina 2025 Porteras : Cata Coll, Nanclares, Astralaga

: Cata Coll, Nanclares, Astralaga Defensas : Ona Batlle, Olga Carmona, Irene Paredes, Mapi León, Jana Fernández, María Méndez, Lucía Corrales

: Ona Batlle, Olga Carmona, Irene Paredes, Mapi León, Jana Fernández, María Méndez, Lucía Corrales Centrocampistas : Alexia Putellas, Laia Aleixandri, Fiamma Benítez, Aitana Bonmatí, Vicky López, Clara Serrajordi

: Alexia Putellas, Laia Aleixandri, Fiamma Benítez, Aitana Bonmatí, Vicky López, Clara Serrajordi Delanteras: Jenni Hermoso, Mariona Caldentey, Alba Redondo, Clàudia Pina, Salma Paralluelo, Eva Navarro y Martín-Prieto.

La primera rival de España en la fase final de la Nations League Femenina será Suecia, que consiguió el billete como primera del grupo A por delante de Italia, Dinamarca y Gales. La primera eliminatoria de la competición será a doble partido, con el partido de ida en Málaga y el de vuelta en Göteborg.

España guarda un buen recuerdo de sus últimos enfrentamientos contra las nórdicas. 'La Roja' es la clara dominadora de este particular cara a cara, destacando la victoria en semifinales del Mundial 2023 (2-1) y el doble triunfo en la fase de grupos de la anterior edición de la Nations League Femenina (2-3 y 5-3).

Mariona, durante uno de los últimos partidos entre España y Suecia / BRETT PHIBBS

En caso de conseguir acceder a la gran final, España defenderá el título ante la ganadora del cruce entre Alemania y Francia, las otras dos selecciones que completan el elenco de semifinalistas.

¿A qué hora juega España contra Suecia en semifinales de la Nations League Femenina 2025?

La andadura de España contra Suecia en semifinales de la Nations League Femenina empezará el próximo viernes 24 de octubre a las 20:00 horas (CET) en La Rosaleda, sede de la ida de la eliminatoria. El decisivo partido de vuelta se disputará el próximo martes 28 de octubre a las 19:00 horas (CET) en el Gamla Ullevi de Göteborg.

¿Dónde ver gratis por TV y online las semifinales de la Nations League Femenina 2025 entre España y Suecia?

En España, tanto la ida como la vuelta de las semifinales de la Nations League Femenina entre la selección española y la Sueca se podrán ver gratis por TV a través de TVE y online en RTVE Play.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre España y Suecia a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del partido.