España recupera la primera posición del ránking FIFA

España cayó en la Eurocopa de la forma más cruel posible: perdiendo en los penaltis en la final del torneo. En este sentido, pese a que las sensaciones han sido buenas a lo largo de la competición, aún queda mucho trabajo por hacer de cara al próximo Mundial. De momento, no obstante, los resultados obtenidos a lo largo de la Euro le han permitido a la Selección volver a alcanzar la primera plaza del ránking FIFA.

Las de Montse Tomé ya ocuparon esta posición entre diciembre de 2023 y junio del pasado año. Ahora, tras ganar cinco de los seis partidos que disputaron en el campeonato han llegado a los 2066,79 puntos, desbancando de esta forma a Estados Unidos quienes tienen 2065,06. Por otro lado, Suecia ocupa el tercer escalón con 2025,26.

Inglaterra, la campeona de la final disputada el pasado 27 de julio en Basilea, también ha escalado una plaza y con 1999,78 puntos se cuela en la cuarta plaza, por delante de Alemania. En el caso del combinado dirigido por Christian Wück, las reinas del torneo europeo, han descendido dos posiciones hasta situarse quintas.

Los reconocimientos de España

Liderar el ránking FIFA es consecuencia a un trabajo bien hecho sobre los terrenos de juego, un hecho que también se ha visto reflejado en los reconocimientos recibidos por la Eurocopa.

Por un lado, cuatro jugadoras españolas (y azulgranas) fueron elegidas para formar parte del once ideal de la competición: Irene Paredes, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas y Patri Guijarro. De esta forma, España fue la única Selección junto con Inglaterra en aportar tantas futbolistas entre las seleccionadas.

Además, Aitana, quien se perdió parte del inicio de la competición por una meningitis vírica, fue galardonada con el MVP del torneo. Esther González se llevó la Bota de Oro como la máxima goleadora con cuatro dianas y Alexia acabó como líder de la tabla de asistentes en Suiza.