España recupera el primer puesto del ranking FIFA

España ha recuperado el privilegio de liderar el ranking FIFA/Coca-Cola en este mes de septiembre. Argentina, campeona del mundo, ostentaba este honor, pero la gran racha del conjunto de Luis de la Fuente ha provocado que le supere en esta clasificación oficial.

Argentina era líder desde abril de 2023 y baja al tercer puesto tras verse superada también por Francia. Eslovaquia es la gran sorpresa ya que protagoniza el mayor avance y se mete entre las 50 mejores tras subir diez posiciones.

España superó con dos victorias los encuentros clasificatorios frente a Bulgaria (0-3) y Turquía (0-6), mostrando una gran solidez en su juego y dando un golpe encima de la mesa pensando ya en la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

Luis de la Fuente encadena 27 partidos sin perder un partido oficial. La única derrota fue en Escocia en marzo del 2023 en la fase de clasificación para la Eurocopa del 2024. Desde entonces solo ha caído en un amistoso frente a Colombia en Londres (1-0) y se le escapó la última Nations League, pero el partido acabó en empate (2-2) y se decidió desde el título desde el punto de penalti.

A por el récord de Del Bosque

El récord de partidos sin perder está aún en manos de Vicente del Bosque con el que España estuvo 29 encuentros oficiales sin caer, entre 2010 y la Copa Confederaciones del 2013. La derrota ante Brasil en la final de Maracaná puso fin a la racha.

La selección española afrontará dos nuevos partidos internacionales en el mes de octubre. España se enfrenta a Georgia (11/10) en Elche, mientras que se mide a Bulgaria (14/11) en Valladolid. De ganar los dos partidos, la Roja ya podría tener incluso el liderato asegurado antes del parón de noviembre con el incómodo desplazamiento a Tiblisi (Georgia) para acabar la liguilla en La Cartuja de Sevilla ante Turquía.

España, por tanto, va camino de sellar pronto su billete mundialista, donde será una de las favoritas al título por su condición de campeona de Europa y por las sensaciones magníficas que transmiten los de Luis de la Fuente.