¿Cuándo juega España su próximo partido en el Mundial 2026? Fecha, horario y rival en octavos de final

La selección española ya está en octavos de final del Mundial 2026. Después de una peleada victoria contra Austria en dieciseisavos de final, el combinado de Luis de la Fuente pone rumbo a la siguiente ronda de la competición, donde espera el vencedor del cruce entre Croacia y Portugal.

A pesar de completar una fase de grupos dubitativa sin mucho brillo, España recuperó su mejor versión una vez entradas las rondas eliminatorias. El conjunto español se mostró mucho más intenso que en anteriores partidos, aunque le faltó algo de inspiración en los metros finales para finiquitar el partido mucho antes. Cosas a mejorar en el lado español, pero una imagen más competitiva y esperanzadora la mostrada contra Austria de cara al resto del torneo.

Con su victoria en dieciseisavos, España pone rumbo a los octavos de final con suficiencia. Espera en dicha ronda el ganador del duelo entre Portugal y Croacia, un partido que se disputará esta madrugada española. Se trata de un partido que, sobre el papel, debería estar realmente igualado, aunque con el combinado portugués como ligero favorito ante los croatas, siempre competitivos en instancias finales de la Copa del Mundo.

Martín Zubimendi disputa el balón con Florian Grillitsch de Austria / David Toro / EFE

En caso de superar los octavos de final, España pasaría a cuartos y se enfrentaría al ganador del duelo entre Bélgica y Estados Unidos. Camino complicado para España, que sigue adelante en su intento de conseguir la segunda estrella.

¿Cuándo juega España los octavos de final del Mundial 2026?

El partido entre España y Croacia o Portugal, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, se disputará el próximo lunes 6 de julio a las 21:00 horas (CEST).

¿Dónde ver los octavos de final de España del Mundial 2026 gratis por TV y en directo?

En España, el partido entre la selección española contra Portugal o Croacia de los octavos de final del Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1, La 2 Cat y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que ha adquirido los derechos de la competición y emitirá los 104 partidos de fase de grupos y las rondas eliminatorias a través de la app y sus diferentes canales.

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