¿Cuándo juega España su próximo partido en el Mundial 2026? Fecha, horario y posibles rivales en cuartos

La selección española comienza a avanzar en firme hacia la final del Mundial 2026. Con su triunfo contra Portugal en los octavos de final, 'La Roja' avanza hacia la antepenúltima ronda del torneo, situándose a apenas tres pasos de poder bordar la segunda estrella sobre su escudo.

A pesar de empezar generando dudas con su inesperado tropiezo inaugural contra Cabo Verde, España ha ido de menos a más con el paso de los partidos. Las victorias contra Arabia Saudí y Uruguay permitieron a los de Luis de la Fuente terminar la fase de grupos como primera de grupo, mientras que la goleada contra Austria en la primera eliminatoria les permitió ganar confianza para solventar con éxito el gran reto en lo que llevamos de Mundial: doblegar a Portugal.

Una vez asegurada su presencia en cuartos, España todavía tendrá que esperar un poco para conocer a su próximo rival en la Copa del Mundo. Este saldrá del partido entre la anfitriona Estados Unidos y Bélgica, que se enfrentan esta madrugada por una de las últimas plazas en juego en el cuadro final.

Estados Unidos, posible rival de España en cuartos de final / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

¿Cuándo juega España los cuartos de final del Mundial 2026?

El partido entre España y Estados Unidos o Bélgica, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026, se disputará el próximo viernes 10 de julio a las 21:00 horas (CEST).

¿Dónde ver el próximo partido de España en el Mundial 2026 gratis por TV y en directo?

En España, el partido entre la selección española en los cuartos del final del Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1, La 2 Cat y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que ha adquirido los derechos de la competición y emitirá los 104 partidos de fase de grupos y las rondas eliminatorias a través de la app y sus diferentes canales.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el próximo partido de España en el Mundial 2026 a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro de la mano de nuestro enviado especial.