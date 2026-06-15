¿Cuándo juega España su próximo partido en el Mundial 2026? Fecha, horario y dónde ver gratis por TV y en directo

La selección española ya piensa en su próximo desafío en el Mundial 2026. Disputado ya un debut contra Cabo Verde más complicado de lo esperado, 'La Roja' prepara un partido que apunta a ser determinante en su futuro más inmediato dentro de la cita mundialista.

España se las prometía muy felices en su estreno en la presente edición de la Copa del Mundo, pero se dio de bruces contra el muro levantado por la selección africana. Ninguna de las llegadas, muchas de ellas estériles, pudo ser materializada, y los de Luis de la Fuente fueron incapaces de romper el 0-0 inicial.

El próximo rival de España en la fase de grupos del Mundial 2026 será Arabia Saudí en el que será el último partido en Atlanta. Después, los de Luis de la Fuente se desplazarán hasta México para enfrentarse ante a Uruguay en el que promete ser el duelo que decidirá el liderato del grupo H.

Arabia Saudí, en su último partido de preparación antes del Mundial / X

¿Cuándo juega España contra Arabia Saudí en el Mundial 2026?

El partido entre España y Arabia Saudí, correspondiente a la jornada 2 de la fase de grupos del Mundial 2026, se disputará el domingo 21 de junio a las 18:00 horas (CET).

¿Dónde ver el España - Arabia Saudí de la fase de grupos del Mundial 2026 por TV y en directo?

En España, el partido entre España y Arabia Saudí de la fase de grupos del Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1, La 2 Cat y online en RTVE Play.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que ha adquirido los derechos de la competición y emitirá los 104 partidos de fase de grupos y las rondas eliminatorias a través de la app y sus diferentes canales.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el próximo partido de España en el Mundial 2026 a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro de la mano de nuestro enviado especial.