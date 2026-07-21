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¿Cuándo vuelve a jugar España tras ganar el Mundial? Fecha y horario del próximo partido

Pau Cubarsí, con la Copa del Mundo conseguida con España

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Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

España inicia una nueva era después de llegar a la cima del mundo en Nueva York. En Estados Unidos, el equipo español puso la rúbrica a un largo proceso culminado con la Copa del Mundo, pero también inició un nuevo reto donde deberá gestionar la condición de campeona y mantener el nivel competitivo mostrado durante el campeonato. La exigencia será máxima, ya que todos sus rivales afrontarán los próximos enfrentamientos con una motivación especial.

Tras las celebraciones y las fiestas celebradas estos días, el combinado español volverá a concentrarse en septiembre con motivo de la disputa de la UEFA Nations League 2026/27. Será la primera gran prueba después del Mundial y permitirá comprobar cómo responde el equipo ante un calendario exigente, con poco margen para relajarse y frente a selecciones acostumbradas a competir al máximo nivel. España compartirá grupo con Inglaterra, Croacia y Chequia.

EAST RUTHERFORD (United States), 19/07/2026.- Ferran Torres of Spain celebrates scoring the 1-0 goal during the FIFA World Cup 2026 final match Spain against Argentina, in East Rutherford, New Jersey, USA, 19 July 2026. (España) EFE/EPA/WILL OLIVER

Ferran Torres, tras marcar el gol de la victoria ante Argentina / WILL OLIVER / EFE

El regreso a la competición tendrá, además, un escenario especialmente atractivo. España visitará Wembley para medirse a Inglaterra, una de las selecciones más potentes del continente y uno de los principales aspirantes a los grandes títulos internacionales. El encuentro servirá como estreno en la Nations League, pero también como una nueva oportunidad para confirmar que el éxito mundialista no fue un hecho aislado y que la selección mantiene intacta su ambición de seguir ganando.

¿Cuándo juega España su próximo partido?

España jugará su próximo partido el 26 de septiembre de 2026, a las 20:45 horas, frente a Inglaterra en Wembley, en la primera jornada de la UEFA Nations League. Será el primer partido de la selección española como campeona del mundo y una oportunidad para la plantilla de demostrar su capacidad como mejor equipo del planeta.

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Calendario de los próximos partidos de España

• 26 de septiembre de 2026, 20:45 — Inglaterra vs. España. UEFA Nations League (Jornada 1)

• 29 de septiembre de 2026, 20:45 — España vs. Croacia. UEFA Nations League (Jornada 2)

• 3 de octubre de 2026, 20:45 — España vs. Chequia. UEFA Nations League (Jornada 3)

• 6 de octubre de 2026, 20:45 — Croacia vs. España. UEFA Nations League (Jornada 4)

• 12 de noviembre de 2026, 20:45 — Chequia vs. España. UEFA Nations League (Jornada 5)

• 15 de noviembre de 2026, 20:45 — España vs. Inglaterra. UEFA Nations League (Jornada 6)

Desde SPORT, te contamos todas las novedades de la selección española y de los próximos partidos de España tras ganar el Mundial 2026.

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