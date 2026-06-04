¿Cuándo juega España su próximo partido? Fecha, horario y dónde ver el último amistoso antes del Mundial 2026

La selección española comienza a prepararse para salir a escena en el Mundial 2026. Después del empate ante Irak, 'La Roja' se desplaza hasta México para afrontar el que será su último ensayo antes del ansiado debut en la cita mundialista de Estados Unidos, Canadá y México.

Ya con la lista definitiva de 26 convocados, el próximo rival al que se enfrentará a España antes del pistoletazo de salida de la cita mundialista será Perú. A diferencia de Irak, el próximo partido no ofrecerá a los de Luis de la Fuente probarse ante un rival potencial, ya que los 'Incas' quedaron eliminados en la fase de clasificación sudamericana tras quedar una discreta novena posición.

¿Cuándo juega España el amistoso contra Perú?

El último amistoso de la selección española antes del Mundial 2026, en el que se enfrentará a Perú en el Estadio Cuauhtémoc, se disputará en la madrugada del próximo martes 9 de junio a las 4:00 horas (CET).

¿Dónde ver el amistoso de España contra Perú gratis por TV y en directo?

En España, el amistoso entre España y Perú previo al Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1 y online en RTVE Play.

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