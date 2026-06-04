Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
España - IrakFlorentino PérezGoleadores EspañaBarça - UCAM MurciaCuadro Play-off Liga EndesaItalia - España sub-17Fichajes BarçaFerrero AlcarazCesc FabregasMourinho MadridEnrique RiquelmeMercado de fichajesEtapa 7 Giro Italia FemeninoClasificación Giro Italia FemeninoMarc MárquezSergio RamosRoland Garros hoyPróximo torneo Rafa JódarMultas DGTLey de Propiedad HorizontalBarça - UCAM MurciaElecciones Real MadridNoticias BarçaEspaña - InglaterraCuándo pelea TopuriaHorarios MotoGPHorarios F1Enrique Riquelme CoxJordi CruzParches Mundial 2026Convocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

¿Cuándo juega España su próximo partido? Fecha, horario y dónde ver el último amistoso antes del Mundial 2026

A qué hora juega la selección española contra Perú y en qué canal de TV ver en abierto el amistoso desde España

España se enfrenta a Perú en el último amistoso antes del Mundial 2026

España se enfrenta a Perú en el último amistoso antes del Mundial 2026 / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

La selección española comienza a prepararse para salir a escena en el Mundial 2026. Después del empate ante Irak, 'La Roja' se desplaza hasta México para afrontar el que será su último ensayo antes del ansiado debut en la cita mundialista de Estados Unidos, Canadá y México.

Ya con la lista definitiva de 26 convocados, el próximo rival al que se enfrentará a España antes del pistoletazo de salida de la cita mundialista será Perú. A diferencia de Irak, el próximo partido no ofrecerá a los de Luis de la Fuente probarse ante un rival potencial, ya que los 'Incas' quedaron eliminados en la fase de clasificación sudamericana tras quedar una discreta novena posición.

¿Cuándo juega España el amistoso contra Perú?

El último amistoso de la selección española antes del Mundial 2026, en el que se enfrentará a Perú en el Estadio Cuauhtémoc, se disputará en la madrugada del próximo martes 9 de junio a las 4:00 horas (CET).

¿Dónde ver el amistoso de España contra Perú gratis por TV y en directo?

En España, el amistoso entre España y Perú previo al Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1 y online en RTVE Play.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el último amistoso de España antes del Mundial 2026 a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro de la mano de nuestro enviado especial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL