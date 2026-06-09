¿Cuándo juega España su primer partido del Mundial 2026? Fecha, horario y dónde ver el debut contra Cabo Verde gratis por TV y en directo

La selección española cuenta los días para su esperada salida a escena en el Mundial 2026. Una vez realizados los dos amistosos ante Irak y Perú, 'La Roja' se traslada a Chattanooga (Tennessee, Estados Unidos), para establecer el que será su campo base durante la primera fase de la Copa del Mundo.

Si bien es cierto que el partido contra Irak fue aprovechado para dar minutos a los menos habituales, lo acontecido ante Perú sí que puede ser considerado como el ensayo final. Al tratarse del primer partido en el que Luis de la Fuente contaba con los 26 convocados para la cita mundialista, es posible extraer algunas conclusiones sobre la idea del seleccionador de cara a los retos venideros.

El primer rival de España en la fase de grupos del Mundial 2026 será Cabo Verde, la selección a priori más asequible de un grupo en el que también figuran Arabia Saudí y Uruguay. El combinado africano, sin embargo, ha dejado muy buenas sensaciones en los amistosos previos a la cita intercontinental, goleando tanto a Serbia como a Bermudas.

Cabo Verde, primer rival de España en el Mundial 2026 / EFE

¿Cuándo juega España contra Cabo Verde en el Mundial 2026?

El partido entre España y Cabo Verde, correspondiente a la jornada 1 de la fase de grupos del Mundial 2026, se disputará el próximo lunes 15 de junio a las 18:00 horas (CET).

¿Dónde ver el España - Cabo Verde de la fase de grupos del Mundial 2026 por TV y en directo?

En España, el partido entre España y Cabo Verde de la fase de grupos del Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1 y online en RTVE Play.

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