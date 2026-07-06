España, a por su primer gran hueso ante Portugal

España se la jugará ante Portugal en este Mundial del 2026. Después de romper la maldición de pasar un cruce roto ante Austria, el equipo tiene por delante el gran reto en octavos de final frente al conjunto luso. Un partidazo con el juego coral español en liza frente a otro cuadro robusto con el sello de Roberto Martínez en el banquillo y la dinamita de Cristiano Ronaldo en la punta ataque.

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo todavía concentra la mayor parte del peligro del conjunto luso. Un cuadro repleto de estrellas como Vithinha, Rafael Leao o Joao Neves. Por no hablar de Bernardo Silva, que puede quedarse en el banquillo. Todas ellas integradas en un grupo que titubeó en la primera fase, en la que quedó segunda por detrás de Colombia, y se vio condenada a pasar por el camino de España.

Bernardo Silva, Vitinha y Cristiano, durante un entrenamiento con Portugal / EFE

Portugal y España son dos serias candidatas al título de la Copa del Mundo. Los lusos se presentan con la última UEFA Nations League en el bolsillo, ganada justamente frente a España en Múnich en la tanda de penaltis. Esta victoria también deja un aroma de revancha para la Roja en el denominado como duelo ibérico.

Duelo ibérico

Ambas federaciones organizan de forma conjunta, al igual que Marruecos, la próxima Copa del Mundo. La hermandad, sin embargo, no se verá sobre el terreno de juego. Los dos combinados aspiran a avanzar ronda para cumplir con sus respectivos sueños. Portugal quiere bordar su primera estrella, mientras que España busca la segunda.

El combinado portugués realizó un exigente examen físico frente a Croacia a la que ganó por 2-1 con un gol anulado al final por milímetros al conjunto balcánico. Portugal se ahorró la prórroga, pero realizó un gran trabajo físico. Un exceso que, sin embargo, sus jugadores no han pagado a priori y Roberto Martínez tiene a todos sus futbolistas a disposición.

Una sola baja española

Por su parte, Luis de la Fuente tiene al única baja de Nico Williams, cuya recuperación va por el buen camino, pero no llegará a tiempo para estar en ritmo de competición para este viernes.

No obstante, el juego por los extremos estará muy vivo gracias a la recuperación exprés de Yéremy Pino y la puesta a punto de Víctor Muñoz, quien ya estaba a disposición de actuar algunos minutos frente a Austria.

Yéremy Pino y Nico Williams, en un entrenamiento con la selección española / Europa Press

España puede volar por las bandas, aunque los laterales de Portugal son de alto nivel, como es el caso del barcelonista Joao Cancelo y Nuno Mendes. Lamine Yamal ya comprobó la dureza del lateral del PSG en la Nations de la campaña pasada y quiere sacarse la espina. "Estoy al cien por cien", dijo un Lamine muy concentrado nada más acabar el encuentro frente a Austria.

El partido tendrá duelos en todas las posiciones del campo y la pelota estará muy discutida. Rodri y Pedri tienen un valor clave en el equipo para hacerse con el esférico, mientras que Dani Olmo debe romper entre líneas. En la sala de máquinas se decidirá quién lleve la manija y quién sirva los balones de gol a sus peligrosos atacantes.

Alineaciones probables

Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao.

España: Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal y Baena.

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra).

Estadio: Dallas Stadium

Hora: 21.00 H. La 1 y DAZN