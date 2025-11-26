España ya prepara la final contra Alemania con dos 'refuerzos'

Tras haber eliminado a la Selección de Suecia en semifinales de la Nations League por un global de 5-0, la selección española femenina continúa preparando en la Ciudad del Fútbol de las Rozas la gran final ante las alemanas, que se disputará también a doble partido.

Para preparar el choque, Sonia Bermúdez ha podido contar con Esther González y Jennifer Hermoso, que se sumaron ayer a la concentración y hoy han completado el primer entrenamiento junto a sus compañeras.

Sonia Bermúdez celebró el pase a la final de la Nations League / RFEF

En busca de la segunda Liga de Naciones

'La Roja' buscará seguir aumentando el palmarés de una generación histórica que, además de proclamarse campeonas del mundo en 2023, ya sabe lo que es ganar la competición europea que tiene opción de revalidar. En la primera edición de la UEFA Women's Nations League, las españolas se impusieron a Francia en la gran final por 2-0. No obstante, en esta ocasión no valdrá con vencer en el primer envite, ya que la final se disputará a doble partido. El primero de los choques se jugará este viernes 28 de noviembre a las 20:30 en el Fritz-Walter-Stadion de Kaiserslautern, mientras que el juego definitorio será la semana que viene, el 2 de diciembre a las 18:30 en el Estadio Metropolitano de Madrid.

Para buscar el título la seleccionadora contará tanto con Esther González como con Jenni Hermoso, quienes no participaron en la primera sesión de entrenamiento ayer por no haberse sumado aún a la concentración. En el caso de Hermoso, ganar el trofeo podría suponer una satisfacción superior, pues volvió a vestir la camiseta de España en el último parón, después de la polémica en torno al beso no consentido de Rubiales y su posterior exclusión a manos de Jorge Vilda y Montse Tomé.

Jenni Hermoso, celebrando un gol con la selección española / Europa Press

Alemania, una rival conocida

El rival por obtener la competición será Alemania, que llega tras superar en una eliminatoria igualadísima a Francia, gracias a la victoria por la mínima (1-0) en tierras germanas y el empate a dos en el país galo. Además, la selección teutona ya sabe lo que es caer a manos de las españolas, ya que este mismo verano fue superada por 1-0 en semifinales de la Eurocopa, con un gol de Aitana Bonmatí en el 113 de la prórroga. Eso sí, también pudo saborear la victoria recientemente, cuando en verano de 2024 dejó a España sin medalla en los Juegos Olímpicos al vencer por 0-1 el enfrentamiento por el bronce.