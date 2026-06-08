España-Perú: sin Lamine Yamal, pero con pistas en el último test antes del Mundial

El Mundial 2026 ya está a la vuelta de la esquina y se empieza a palpar la tensión y el cosquilleo previo al gran momento. España disputará la madrugada del lunes al martes (4.00 horas en la península, 20.00 horas locales) el último amistoso antes de debutar contra Cabo Verde el día 15. La Roja se mide en Puebla (México) a una Perú que no pudo clasificarse para el campeonato y que se impuso en el último amistoso a Haití por 1-2 para romper una racha sin ganar de 442 días.

Frank de Boer cree que España tiene 'Laminedependencia' / Àlex Calaff

Lamine se queda en Chattanooga

Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz no viajaron a tierras mexicanas y se quedaron en el campo base de Chattanooga para seguir su proceso de recuperación. Se les espera para el choque frente a los caboverdianos, aunque habrá que ver si alguno de ellos lo podrá hacer de inicio. Ante Perú, sí podría tener más minutos Mikel Merino, que en el último amistoso todavía en tierras españolas, ante Irak (1-1) en La Coruña, disfrutó de poco más de veinte minutos.

Lamine Yamal durante un entrenamiento de la selección española en Chattanooga (EE.UU.) / EFE

¿Se resolverá el misterio de la portería?

Y es que el encuentro en tierras mexicanas puede convertirse para Luis de la Fuente en un ensayo general de cara al Mundial. Por ser el partido previo a la cita mundialista, por jugarse en tierras mexicanas (país al que volverá la Roja para medirse a Uruguay el día 27, aunque en Guadalajara) y porque, ya sin los futbolistas de apoyo, el once titular se puede parecer mucho al que inicie contra Cabo Verde en poco más de una semana.

Las posibles alineaciones del España-Perú en Puebla / SPORT

Para empezar, en la portería. Joan Garcia jugó frente a Irak, Unai Simón estuvo en el banquillo sin minutos y David Raya ni entró en la convocatoria. Quien esté bajo palos en Perú tendrá muchos números de ser el elegido. Las ‘apuestas’ giran en torno a que De la Fuente mantendrá a Unai Simón, al que le tiene plena confianza.

La defensa que más posibilidades cuenta de ser la titular es la formada por Marcos Llorente y Cucurella en los laterales, con Cubarsí y Laporte en el eje central. Podría ensayarla el riojano ante una Perú que no destaca precisamente por su poderío ofensivo.

También De la Fuente podría poner en liza un centro del campo muy titular con los indiscutibles Rodri y Pedri en la base y la duda entre Dani Olmo en la mediapunta o Fabián Ruiz más tirado al interior.

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Oportunidad en las bandas

Es arriba donde puede variar más el once del último amistoso respecto al del debut, debido a las ausencias en las bandas de Lamine Yamal y Nico Williams. Futbolistas como Ferran Torres, Yéremy Pino o Álex Baena tienen una oportunidad de oro de reivindicarse, mientras que la posición del ‘9’ se la quedaría Mikel Oyarzabal.

En cualquier caso, y pese a lo intempestivo de la hora en España, un amistoso al que habrá que prestar mucha atención, pues lo bueno está cada vez más cerca y ya todo importa.