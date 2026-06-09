En directo
AMISTOSO INTERNACIONAL
España - Perú, en directo: alineación, horario y dónde ver el partido amistoso
Sigue el último encuentro amistoso de la selección española antes del inicio del Mundial
¡Todo listo!
Todo preparado en el vestuario de España. La nueva camiseta estará presente en el contintente americano por primera vez
Horario nocturno
El partido amistoso de España será a las 4 de la mañana... para que nos vayamos acostumbrando al horario del Mundial
México antes de poner rumbo a USA
España jugará esta noche en el Estadio Cuauhtémoc, ubicado en la ciudad de Puebla en México. En este estadio juega sus encuentros el Cruz Azul.
Mismo precedente
España y Perú solo se han visto dos veces en los últimos 25 años. Curiosamente, los dos anteriore terminaron con victoria española por 2-1. Los dos fueron amistosos internacionales. ¿Repetirán resultado esta noche en Puebla?
Primer encuentro flojo
Los españoles llegan después de empatar su primer amistoso ante Irak por 1-1. Un encuentro que fue de más a menos para España y que hoy quiere volver a sonreír antes de debutar en la Copa del Mundo
¡11 de España!
Ya conocemos a los 11 jugadores que saldrán de inicio para España: Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián, Pedri; Ferran, Oyarzabal, Baena.
¡Buenas noches!
¡Hooola, hooola! Hay muchas ganas de Mundial y en SPORT lo sabemos. España jugará su último encuentro amistoso antes de empezar el camino a la segunda estrella. Los de Luis de la Fuente se verán las caras ante Perú en México para empezarse a aclimatar al continente americano. Sigue toda la previa, el encuentro y el post partido, como siempre, en SPORT.
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