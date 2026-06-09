España - Perú, en directo: alineación, horario y dónde ver el partido amistoso

¡Buenas noches!

¡Hooola, hooola! Hay muchas ganas de Mundial y en SPORT lo sabemos. España jugará su último encuentro amistoso antes de empezar el camino a la segunda estrella. Los de Luis de la Fuente se verán las caras ante Perú en México para empezarse a aclimatar al continente americano. Sigue toda la previa, el encuentro y el post partido, como siempre, en SPORT.