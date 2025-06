España-Países Bajos: horario y dónde ver por TV la final del Europeo sub-19

La actual reina de Europa lo ha vuelto a hacer. Esta semana la selección española disputará la final del Europeo Sub-19 ante Países Bajos para lograr el décimo título de su historia de la competición europea.

El equipo dirigido por Paco Gallardo llega a la gran final después de protagonizar una remontada histórica en semifinales. Hasta el minuto 89, España perdía ante Alemania por 1 a 2, pero con los dos tantos de Pablo García en el tiempo de añadido, y el gol en propia puerta de Andrés Cuenca, el partido se fue a la prórroga con empate a tres en el marcador.

En el 97, Tomi Marqués aprovechó una falta de Pablo al poste para adelantar a La Rojita, pero el delantero alemán Moerstedt le dio la vuelta a la tortilla con dos goles en 3 minutos. No obstante, a Gallardo le quedaba un as bajo la manga. Sacó a Jan Virgili al terreno de juego, y el jugador azulgrana inició la remontada con un gol, para que Pablo García, poco después, anotara el tanto de la victoria y el cuarto de su cuenta particular.

Con la victoria ante Alemania, la selección española firma un pleno de victorias a falta de saber lo que sucede en la final. En la fase de grupos, derrotaron a Dinamarca en la primera jornada por la mínima, vencieron a Rumanía, el país anfitrión, por 1 gol a 3 y golearon a Montenegro 5 a 0.

Países Bajos, el rival de España

Por su parte, Países Bajos también ha ganado todos los partidos que ha jugado en el torneo europeo. En su debut en la liguilla ante Alemania, los neerlandeses ganaron 3 a 0, contra Noruega vencieron 2 a 0 y ante Inglaterra quedaron 4 a 2.

Para clasificarse a la final, los de Peter van der Veen se enfrentaron a Rumanía en las semifinales. En su caso, no tuvieron que sufrir tanto como el combinado nacional y ganaron a los locales por 3 goles a 1, con tantos de Konadu, Kees Smit y Aymen Sliti para los vencedores.

HORARIO DEL ESPAÑA - PAÍSES BAJOS

El partido entre España y Países Bajos, correspondiente a la final del Europeo Sub-19, se disputará el próximo jueves 26 de junio a las 20.00 horas.

DÓNDE VER POR TV EL ESPAÑA - PAÍSES BAJOS

La final entre España y Países Bajos se podrá ver a través de UEFA TV. También puedes seguir el partido a través de SPORT, dónde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.