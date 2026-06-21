España, obligada a cazar a los ‘halcones verdes’

La selección española se enfrenta a Arabia en un partido a cara de perro en el Atlanta Stadium. La victoria es prácticamente obligada frente a un cuadro que debería ser notablemente inferior, si bien llega con la moral por las nubes después de un empate que supo a victoria ante Uruguay.

Los informes del staff de la selección están preparados y apunta a que se encontrarán a un rival similar a Cabo Verde en cuanto a planteamiento defensivo, si bien con menos fuerza que los africanos.

Arabia destaca por su desgaste físico, como es vio cuando acabaron fundidos y acorralados frente a Uruguay, por lo que España aplicará la receta del balón para intentar vencer.

Pedri, en la base de la jugada

El balón debe circular con fluidez y la duda radica en si De la Fuente mantendrá el doble pivote. Todo apunta a que seguirá con Rodri y Fabián, aunque Pedri debe tener más libertad y jugar un tanto más retrasado en el inicio de la jugada.

El intercambio de posiciones con Fabián debe ser más fluido que el visto ante Cabo Verde y las llegadas de la segunda línea es fundamental.

Pedri es básico para manejar el juego de la Roja / AFP7 vía Europa Press

La Roja puede encontrar más espacios con la posición de Lamine Yamal de extremo derecho, quien apunta a titular, aunque es difícil que pueda disputar los 90 minutos. Lamine entrará por Ferran Torres o Mikel Oyarzabal, mientras que Dani Olmo también debe aportar mayor punch por Gavi.

Del resto del equipo no se esperan novedades, a no ser que De la Fuente busque mayor carácter por la banda derecha con la entrada de Pedro Porro, de un perfil más parecido al del ausente Carvajal que Marcos Llorente.

Precedentes

España y Arabia se han encontrado en tres ocasiones hasta la fecha. La primera de ellas fue en el Mundial del 2006 en un partido ya intrascendente en la fase de grupos en el que España se impuso por 1-0 con un tanto del ex bético Juanito.

El segundo encuentro fue en un amistoso previo al campeonato del mundo del 2010 que terminó por 3-2 en un duelo decantado por Fernando Llorente.

El tercer y último compromiso fue frente al combinado que dirigía Frank Rijkaard en Pontevedra en septiembre del 2012 y que terminó por un contundente 5-0 con un doblete del ex blaugrana Pedro.

Los saudís no han ganado en 10 de los 11 partidos jugados contra selecciones europeas. Solo se impusieron a Bélgica en 1994, también en Estadoso Unidos, con un golazo maradoniano de Saeed Al-Owairan.

Arabia se mostró como un conjunto muy pegajoso frente a Uruguay / Alberto Estevez / EFE

En la actual Arabia, solo hay un jugador que juegue fuera de sus fronteras. Es Saud Abdulhamid, lateral derecho del Lens francés, que rompe una tradición que acompaña a Arabia Saudí desde su estreno mundialista en Estados Unidos 1994.

España: Unai Simón, Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabián, Pedri, Lamine, Oyarzabal y Dani Olmo.

Arabia: Alowais; Abdulhamid, Alamri, Altambakti, Al Harbi, Al Shamat, Kanno, Alkhaibari, Al Dawsari, Al Breikan y Al Juwayir

Árbitro: Raphael Claus (brasileño)

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Estadio: Atlanta Stadium 18.00 h. La1 y DAZN