España ya está de nuevo en Atlanta

España ya descansa en Atlanta. El equipo ha repetido la rutina del anterior viaje frente a Cabo Verde para llegar a última hora de la tarde a la capital del estado de Georgia, donde jugará el domingo ante Arabia Saudí.

La selección ha recorrido por carretera unos 200 kilómetros que separan Chattanooga (Tennessee) de Atlanta para instalarse en el que ya fue su cuartel general para preparar el partido ante Cabo Verde.

La Roja cumplirá con el protocolo de la FIFA y tres jugadores atenderán a los medios de comunicación en la Kennesaw State University antes del entrenamiento que se llevará a cabo a las 10.30 h. local, seis horas menos que el horario peninsular español.

Luis de la Fuente comparecerá ante la prensa ya en el Atlanta Stadium a las 16.45 h. local en el último trámite antes de descansar todos juntos en el hotel para preparar el partido frente a Arabia que se disputa el domingo a las 12.00 h., 18.00 h. en España.

Otro partido que se disputará en un estadio cubierto y climatizado, por lo que los efectos del calor no se dejarán notar, como ya ocurrió contra Cabo Verde.

España cerrará la primera fase el próximo viernes 26 de junio en Guadalajara (México) en el encuentro ante Uruguay.