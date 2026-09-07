España - Nigeria: horario y dónde ver hoy el partido del Mundial sub-20 Femenino gratis por TV y en directo

España se enfrenta a Nigeria en el Arena Sosnowiec de Polonia hoy lunes 7 de septiembre en el marco de la primera jornada de la fase de grupos del Mundial sub-20 Femenino. Las de David Aznar inician su andadura en el torneo intercontinental con la ambición de volver a levantar el título conquistado en 2022.

El caprichoso sorteo deparó a 'La Rojita' un estreno de máxima exigencia ante Nigeria, selección correosa que venderá caros los tres primeros puntos en juego. Este será el tercer enfrentamiento entre ambas selecciones en un cara a cara que de momento se encuentra equilibrado.

Una vez saldado este desafiante debut, la selección española completará su andadura en el grupo F midiendo sus fuerzas ante Nueva Caledonia y China en busca de uno de los dos billetes en juego hacia los cuartos de final. En caso de no conseguir la clasificación directa, a las de David Aznar les quedaría una última bala entre las cuatro mejores terceras.

España fue campeona del Mundial sub-20 Femenino en 2022 / @SEFutbolFem

¿A qué hora juega España contra Nigeria hoy en el Mundial sub-20 Femenino?

El partido entre España y Nigeria, correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos del Mundial sub-20 Femenino, se disputará hoy lunes 7 de septiembre a 18:00 horas (CEST).

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¿Dónde ver el España - Nigeria gratis por TV y online?

En España, el partido de la jornada 1 de la fase de grupos del Mundial sub-20 Femenino entre España y Nigeria se podrá ver gratis por TV en Teledeporte y en streaming a través de la plataforma RTVE Play.