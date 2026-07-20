¿Cuántas veces ha ganado España el Mundial y cuántas finales ha jugado?

España ha vuelto a tocar el cielo. 16 años después de hacer historia en Sudáfrica, la selección española se ha proclamado campeona del Mundial 2026 después de vencer a Argentina en la gran final. La segunda estrella ya tiene su lugar en la camiseta, un hito histórico que ha vuelto a colocar al país en el epicentro del mundo del fútbol.

La Roja ha culminado con victoria un torneo que ha ido de menos a más. Después de completar una fase de grupos más discreta de lo esperado, el equipo español elevó progresivamente su nivel durante las eliminatorias hasta convertirse en una selección prácticamente imparable.

España superó cada ronda ofreciendo una versión cada vez más convincente y selló su clasificación para la final con una auténtica exhibición ante Francia. En el último partido del torneo, la selección española volvió a demostrar su fortaleza para derrotar a Argentina y proclamarse campeona del mundo por segunda vez en su historia.

Andrés Iniesta - España - Sudáfrica 2010 / AFP

El triunfo permite a esta generación entrar definitivamente en la historia del fútbol español y ampliar un palmarés que ya contaba con el Mundial de 2010. España vuelve así a levantar el trofeo más importante del fútbol de selecciones y confirma su regreso a la cima mundial tras levantar la Eurocopa en 2024.

¿Cuántos Mundiales ha ganado España?

Después de la victoria en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, España ha ganado 2 Mundiales de fútbol. El primero lo levantó en Sudáfrica 2010 y el segundo en Estados Unidos, México y Canadá 2026, dos títulos mundiales que la ponen como una de las selecciones más laureadas de la Copa del Mundo.

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El primer título llegó en 2010, cuando la selección española derrotó por 1-0 a Países Bajos gracias al histórico gol de Iniesta en el minuto 116 de la prórroga. Dieciséis años después, España ha conquistado su segundo Mundial tras imponerse a Argentina en la final de 2026. La Roja ha disputado dos finales de la Copa del Mundo a lo largo de su historia y ha ganado las dos.