España ya está en 'modo Mundial' con Lamine Yamal y Pedri a la cabeza

La selección española dio el pistoletazo de salida al ilusionante Mundial que tiene en el horizonte con la llegada de los internacionales que buscarán colgarse la segunda estrella el próximo 19 de julio en Nueva York. Luis de la Fuente los citó este sábado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y los protagonistas fueron llegando a partir de las 17.00 horas de la tarde. De los 26 de la lista definitiva se incorporaron ya 20. Pedro Porro se ausentó un día por un asunto familiar y se presentará este domingo, mientras Yeremy Pino (que conquistó la Conference League con el Crystal Palace) lo hará el próximo lunes, Mikel Merino el martes, y sus compañeros del Arsenal David Raya y Martín Zubimendi, más el centrocampista del PSG Fabián Ruiz llegarán el miércoles 3 de junio tras disputar la final de la Liga de Campeones.

La Selección se concentra en Las Rozas preparada para el Mundial / RFEF

Vieron juntos la final de la Champions

Precisamente, lo primero que hicieron juntos 22 convocados disponibles más los 9 jugadores de apoyo (entre ellos, el azulgrana Marc Bernal) fue presenciar juntos la final de la Liga de Campeones, seguramente con el corazón dividido por la presencia de compañeros en ambos equipos. Antes, tuvieron un recibimiento por todo lo alto, pues la Ciudad del Fútbol se decoró con alfombra roja, flores con los colores de la selección española y una zona mixta para conocer las primeras impresiones.

Lamine Yamal se presentó con una amplia sonrisa y un cómplice: ¿Cómo estamos? El de Rocafonda se perdió la recta final de la temporada con el Barça por la lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda y en la rueda de prensa del seleccionador cuando hizo oficial la lista, De la Fuente aseguró que la previsión para él y el resto de lesionados incluidos en la lista de 26 (Víctor Muñoz y Nico Williams) es que estén a punto para el primer partido de la Roja en el Mundial (el 15 de junio frente a Cabo Verde) o, a más tardar, para el segundo (frente a Arabia Saudí el día 21).

Pedri, a su llegada a Las Rozas con camiseta retro / Ángel Martínez / EFE

Las palabras de Rodri y Marc Pubill

Pedri, por su parte, apareció en Las Rozas con la camiseta que lució España en el Mundial de 1994 en Estados Unidos. Habló para los medios de la RFEF Rodri, quien reconoció estar "muy contento y muy ilusionado por este reto tan bonito que tenemos por delante, de jugar un Mundial y de ir a por todas, a ganarlo". También se mostró "muy expectante por ver a mis compañeros, ya sabéis que somos una familia. Con muchas ganas, vamos a ver si somos capaces de conseguir nuestra segunda estrella".

La gran revelación de la listam directo al Mundial, ha sido el egarense Marc Pubill, que explicó cómo recibió su convocatoria: "Mis padres me llamaron al momento llorando, como es normal, y a mí también se me cayó alguna lagrimilla. Muy feliz".

El 'planning' de la Roja

Este domingo será muy especial para la afición, pues España se ejercitará en la Ciudad del Fútbol a puerta abierta a partir de las 11.00 horas y se esperan muchas sorpresas. Será en el Campo A. La Roja se ejercitará en sus instalaciones hasta el jueves, donde volarán hacia A Coruña para disputar a las 21.00 horas en Riazor el amistoso ante Irak.

Pau Cubarsí, a su entrada en la Ciudad del Fútbol / Ángel Martínez / EFE

El viernes por la mañana, la expedición pondrá rumbo desde Santiago de Compostela hasta Chattanooga, en el estado de Tennessee, donde se ubica el campo base de la selección española. El segundo y último amistoso será la madrugada del 8 al 9 de junio en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla ante Perú.