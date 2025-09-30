España - México: horario y dónde ver la fase de grupos del Mundial sub-20 gratis por TV y online

España se enfrenta a México este miércoles 1 de octubre en el segundo partido de la fase de grupos del Mundial sub-20. Te contamos a qué hora juega la selección española su próximo partido y cómo ver por TV, online y en directo desde España.

Después de un difícil debut ante Marruecos en el que 'La Rojita' cayó por 2-0, el camino hacia la segunda estrella comienza de la peor manera posible. Los de Paco Gallardo están obligados a reaccionar de manera inmediata para no terminar su participación en el torneo intercontinental antes de lo esperado.

Algo mejor es la situación de México, que consiguió puntuar ante Brasil en su estreno en el Mundial sub-20. La 'tricolor' rescató el empate gracias al gol de Diego Ochoa al filo del descuento.

Una vez disputado el encuentro ante México, España medirá sus fuerzas ante Brasil en el que será el último partido de la fase de grupos del Mundial sub-20. Antes, la 'canarinha' se enfrentará a Marruecos sabiendo de antemano lo que ha sucedido en el España-México

¿A qué hora juega España contra México en el Mundial sub-20?

El partido entre España y México, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial sub-20, se disputará este miércoles 1 de octubre a las 22:00 horas (CET).

¿Dónde ver el España - México gratis por TV y online?

En España, el partido de la jornada 2 de la fase de grupos del Mundial sub-20 entre España y México se podrá ver gratis por TV en Teledeporte y en streaming a través de la plataforma RTVE Play.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el Mundial sub-20 con un amplio resumen de cada jornada, poniendo el foco en el desempeño de la selección española.