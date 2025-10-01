En directo
MUNDIAL SUB-20
España - México, en directo: resultado y goles en vivo | Mundial sub-20
Sigue el minuto a minuto del segundo partido de la fase de grupos del Mundial Sub-20 del Grupo C entre España y México
Albert
México - España Mundial sub-20
¡Suena el himno nacional de España!
México - España Mundial sub-20
La Selección española es el único combinado que todavía no ha ganado de su grupo. Conseguir una victoria hoy sería muy importante para apretar la clasificación. Un posible empate o en el peor de los casos, una derrota, podría significar la eliminación. De hecho, si Mexico gana a España y Marruecos a Brasil, el equipo español quedaría eliminado del mundial.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Pedro Sánchez se equivoca al felicitar a Marc Márquez por el campeonato de MotoGP: tuvo que borrar el tuit
- Kairat Almaty - Real Madrid, en directo: Alineaciones, horario y dónde ver | Champions League
- Cumbre de Deco con los agentes de Dani Olmo
- Romário, exleyenda azulgrana (59 años), 'enfada' a Brasil por el Barça: 'Hasta la muerte
- La UEFA anuncia el Barça-Olympiakos en el Camp Nou
- La Premier no quita ojo a Ronald Araujo
- Duro comunicado de Fede Valverde sobre su 'crisis' con Xabi Alonso: 'Lo juro
- El primer partidazo