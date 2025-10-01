España - México, en directo: resultado y goles en vivo | Mundial sub-20

México - España Mundial sub-20

La Selección española es el único combinado que todavía no ha ganado de su grupo. Conseguir una victoria hoy sería muy importante para apretar la clasificación. Un posible empate o en el peor de los casos, una derrota, podría significar la eliminación. De hecho, si Mexico gana a España y Marruecos a Brasil, el equipo español quedaría eliminado del mundial.