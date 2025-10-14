España mete más de media cabeza en el Mundial

España tiene prácticamente en el bolsillo su clasificación para el Mundial del 2026 después de vencer a una Bulgaria de escaso nivel. Ahora, la selección se la jugará en noviembre en un mano a mano con Turquía, que goleó a Georgia en el otro partido del grupo. La cabeza de Merino fue decisiva, con los dos primeros goles, para romper a un rival que trataba sin éxito sumar su primer punto en esta liguilla.

España-Bulgaria Clasificación Mundial 2026 ESP 4 0 BUL Alineaciones España Unai Simón, Pedro Porro, Le Normand (Vivian, 71'), Laporte, Grimaldo, Zubimendi (Aleix Garcia, 62'), Pedri (Barrios, 67'), Merino, Baena (Yéremy Pino, 62'), Samu (Borja Iglesias, 45') y Oyarzabal Bulgaria Vutsov, Velkoviski, Chernev, Hristov, Georgiev, Shopot (Stoyanov, 84'), Krastev, Gruev (Kraev, 88'), Kirlov (Dimitrov, 61'), Despodov (Nikolov, 61') y Minchev (Petkov, 61')

De la Fuente hizo rotaciones en la defensa y la delantera, pero no cambió a sus tres piezas que forman el cinturón de seguridad de España en esta liguilla: Zubimendi, Pedri y Mikel Merino. Una fórmula que le garantizaba tener el control del partido y llegada.

Unos últimos metros en los que sorprendió la presencia de Samu como titular, flanqueado en las bandas por Baena y Oyarzabal. De la Fuente, por tanto, puso a dos arietes natos, acompañados de un Baena con mucha calidad jugando a pierna cambiada. Samu fue un incordio desde el principio ante la titubeante defensa búlgara.

España se adueñó por completo del balón frente a un rival replegado que aguantaba como podía. Pedri era el encargado de sacar los mejores pases filtrados, como uno vertical a Samu quien tiró a romper y chocó contra el meta rival. El propio Pedri pudo jugar en otra magnífica jugada, pero su balón picado se fue al larguero.

Samu fue de nuevo protagonista en un balón muerto en el área, aunque de nuevo le faltó precisión. El delantero del Oporto no paraba de pivotar y generar jugadas, si bien le faltaba finura para la definición. Tampoco Pedri tuvo buena puntería en un rechace en el área. Estaba costando demasiado abrir la lata.

La cabeza de Merino

La insistencia debía tener premio y Mikel Merino, el goleador inesperado en esta liguillla, cabeceó a la red en el área pequeña tras otro pase con la testa de Le Normand. El partido se desatascabaen una jugada ensayada en el laboratorio de De la Fuente.

Bulgaria no llegaba hasta que pudo romper en una acción aislada de Despodov, quien se plantó solo ante Unai Simón enviando la definición al lateral de la red. El muro español se mantenía imbatido en esta fase de clasificación para llegar al descanso.

La constancia de Samu fue muy apreciable, si bien De la Fuente quería mejorar la resolución y dio entrada al 'Panda' Iglesias. El celtiña ya cabeceó con peligro nada más entrar y demostró tener más tablas para jugar ante este tipo de defensas tan cerradas. El impacto de Borja Iglesias en el partido fue muy bueno para la selección.

Tanto que España consiguió el segundo gol en un centro de Grimaldo en el que los centrales búlgaros estaban pendientes del 'Panda' que Merino, por segunda vez, marcó de cabeza. El tanto que dejaba al rival sin aire y la tranquilidad a España de cumplir con un trámite que se alargaba más de la cuenta.

Despodov, de todos modos, se volvió a animar y rompió a la zaga de España en un mano a mano con Unai Simón que resolvió cruzando en exceso la pelota. Bulgaria llegaba a cuentagotas, pero cuando lo hacía era realmente con peligro. Laporte, con el '10' en la espalda estuvo muy bien en la construcción, aunque le costaba correr hacia atrás.

Grimaldo salva un balón espectacular cerca de la línea de banda / AP

España levantó el pie del acelerador y la mejor muestra fue el cambio de un Pedri aclamado por Pablo Barrios. El técnico pensó en la temporada cargada de sus futbolistas y se fueron marchando poco a poco las piezas claves. De la Fuente demostró que la salud de sus futbolistas es prioritaria y no corrió riesgos con nadie.

El resultado no era abultado, pero tampoco tenía mayor importancia porque Bulgaria se veía incapaz de dar un giro de timón al encuentro. El cuadro búlgaro se conformaba con no encajar otra goleada de escándalo, como la que sufrió ante Turquía por 1-6.

El combinado español dejó pasar el tiempo, sin precipitarse y asegurar la cómoda victoria. Un triunfo que también tiene un valor simbólico ya que permite a De la Fuente igualar el récord de Vicente del Bosque de 29 partidos consecutivos sin conocer la derrota.

Una marca que tiene mucho mérito para un técnico que se ha visto cuestionado de forma constante y que los resultados se han empeñado en darle la razón. La guinda llegó en el descuento con un claro penalti sobre Merino, que transformó Oyarzabal con seguridad cerrando otro debate, sobre quién debe lanzar las penas máximas.

Todo entre España y Turquía

España estará virtualmente en el Mundial gracias a su amplio gol average en caso de vencer en Georgia en el próximo partido del 15 de noviembre en Tiblisi.El último partido será el de la Roja frente a Turquía en La Cartuja del 18 de noviembre.

La selección es líder con 12 puntos, por los 9 de Turquía, pero con un gol average de +15, por el +3 de los turcos. Es decir, de empatar a puntos, España acabaría como líder.

Un pinchazo en Georgia complicaría más las cosas ya que obligaría a España a puntuar en La Cartuja de Sevilla para asegurar el primer puesto frente a los otomanos, dando por sentado que Turquía vencerá a la colista Bulgaria.