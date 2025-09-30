España, sin margen de error ante México

España está obligada a reaccionar este miércoles (22.00 h./Teledeporte) ante México en el segundo partido de la fase de grupos del Mundial sub-20. Después de la derrota ante Marruecos (2-0) en el debut, el conjunto Paco Gallardo necesita un buen resultado para no terminar su participación en el torneo intercontinental antes de lo esperado.

Algo mejor es la situación de México, que consiguió puntuar ante Brasil en su estreno en el Mundial sub-20. La 'tricolor' rescató el empate gracias al gol de Diego Ochoa al filo del descuento. España es última ahora mismo del Grupo C.

Marruecos lidera el grupo, mientras que México y Brasil suman un punto tras empatar (2-2). Hay que recordar que se clasifican para los octavos de final los dos primeros de cada grupo, además de los cuatro mejores terceros. España es última ahora mismo pero la buena noticia para la selección es que sigue dependiendo de sí misma para estar en la siguiente fase. Le espera la canarinha en la última jornada.

Antes, deberá conseguir un buen resultado ante México, veremos si con algunas novedades en el once. Gallardo presentó en la primera jornada un equipo con solo un representante del Barça: Andrés Cuenca. El central seguramente repetirá en el once, mientras que el papel del exazulgrana Jan Virgili es una de las grandes dudas. El extremo entró en la segunda parte y revolucionó el ataque de la selección, así que habrá que ver si esta vez es titular. Ante Marruecos, le anularon un gol y provocó un penalti que finalmente el VAR no concedió.

En clave Barça, Gallardo ya podrá contar con Álvaro Cortés, capitán y uno de los pilares defensivos del Barça Atlètic. El central fue el último en llegar y este martes ya se entrenó con el grupo con normalidad. Tras el encuentro, la 'canarinha' se enfrentará a Marruecos sabiendo de antemano lo que ha sucedido en el España-México. Dos encuentros que marcarán la puja por las dos primeras plazas del grupo. España ya no puede fallar.