España se marcha invicta y con récord al Mundial

España se clasificó para el Mundial evitando el borrón que hubiera significado la derrota ante Turquía con un empate en un partido entretenido en el que ya, sin la clasificación prácticamente en juego, los dos conjuntos se soltaron.

España-Turquía Clasificación Mundial 2026 ESP 2 2 TUR Alineaciones España Unai Simón, Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Alexi García, Fabián (Fornals, 83'), Merino (Ferran Torres, 45'), Yéremy Pino (Baena, 63'), Olmo (Fermín, 73') y Oyarzabal (Samu, 63') Turquía Bayindir, Çelik, Demiral (Akcicek, 83'), Akaydin, Soyuncu, Kadioglu (Eskihellaç, 77') , Kahveci (Sari, 65'), Kokçu, Ozcan (Karazor, 77'), Yilmaz, Gul (Muldur, 65')

Luis de la Fuente no iba de farol cuando afirmó que no haría rotaciones masivas. El técnico mantuvo la columna vertebral del equipo, empezando por Unai Simón y acabando por Oyarzabal. Solo Zubimendi fue uno de los intocables en el pivote que descansó para dejar hueco a Aleix Garcia.

Otra novedad táctica fue la presencia de Dani Olmo en una vieja posición como es la de extremo izquierdo. Y la jugada, como acostumbra a pasar con De la Fuente, salió bien. El azulgrana marcó con habilidad en el interior del área después de una jugada de Cucurella. Un inicio mejor era imposible.

España mandaba en el marcador y en el campo ante una Turquía asustada y con su principal estrella, Arda Güler, en el banquillo. Vincenzo Montella, su técnico, quiso ver caras nuevas ya que lograr una victoria por siete goles que necesitaba para ser primera era una quimera.

La Roja movía bien el balón y encontraba espacios, sobre todo, con un Marcos Llorente muy rápido por la banda derecha. La selección dominaba el juego por dentro y por fuera, algo inviable de defender para los turcos.

Dani Olmo estaba inspirado y probó una jugada de fantasía que el portero desvió por los pelos. En el córner posterior, otra vez el egarense empalmó un gran trallazo desde fuera del área. Partiendo desde la izquierda y con libertad y se vio a un Olmo que recordó al de los viejos tiempos.

Primer gol a Unai Simón

España tenía el partido bajo control, pero en una acción a balón parado, un rebote favoreció a Gul para poner las tablas en el marcador. Unai Simón, por tanto, se quedaba sin la opción de dejar todas las porterías a cero en esta fase de clasificación mundialista.

El partido llegó al descanso con este ligero jarro de agua fría que significó el gol turco, si bien España reaccionó rápido y Fabián pudo poner otra vez al equipo con ventaja per chocó con el meta rival.

De la Fuente reajustó al equipo en la segunda mitad, con la presencia de Ferran Torres en la banda derecha en sustitución de Merino. El puesto de centrocampista del jugador del Arsenal fue ocupado por un omnipresente Dani Olmo. Una sustitución ofensiva en busca de tener mayor resolución en ataque.

Turquía, sin nada que perder, presionaba un tanto más arriba y Unai Simón evitó el 1-2 con una buena intervención. El marcador era intrascendente, pero los dos equipos querían despedir la fase de grupos con una victoria. La sólida España contra la imprevisible Turquía.

Ventaja turca

Yilmaz incluso se atrevió con un remate de chilena que obligó a Unai a volver intervenir para evitar la diana. Ya se notaba que nadie tenía que perder y los turcos fueron capaces de ponerse por delante en el tanteador con un gol de Ozcan desde fuera del área.

España veía como se ponía en riesgo su racha de 30 partidos consecutivos sin perder y podía caer por primera vez en la historia en casa en una fase de clasificación para el Mundial, pero llegó el remedio habitual: Mikel Oyarzabal.

El jugador realista está de dulce y, después de un balón sacado sobre la línea a Ferran Torres, aprovechó el rechace para poner de nuevo las tablas en el marcador. Tuquía no le perdió la cara al duelo y otra vez fue Yilmaz quien obligó a intervenir a Unai Simón.

Los últimos minutos fueron un toma y daca con Samu de referente persiguiendo el gol de la victoria y con ovaciones para el andaluz Fermín López a su salida, así como al bético Pablo Fornals. El empate dejó a todos contentos. España con el récord de 31 partidos sin perder y Turquía salvando el honor del 0-6 de la ida, si bien Fermín vio como le anulaban un gol por fuera de juego en el descuento.