España, en manos de Lamine

El peaje fue caro. España venció a Uruguay, rubricó el liderato del grupo y cerró la tercera jornada con una nueva portería a cero. Los motivos para la alegría en el vestuario eran evidentes. Sin embargo, una cierta pesadumbre invadía a los futbolistas de la Selección. En un campeonato corto como el Mundial, donde repartir los esfuerzos es sinónimo de éxito, la plantilla de La Roja se vio cercenada con dos bajas importantísimas.

Todo apunta y según se puede destilar de las palabras de Luis de la Fuente, Yeremy Pino y Nico Williams podrían haber dicho adiós a la cita mundialista tras sufrir sendas lesiones en el mencionado duelo frente a los charrúas. "Es una lástima la lesión de Yeremy, veremos de qué grado es", dijo el entrenador jarrero en la comparecencia posterior al encuentro. Lo cierto es que el pesimismo con el canario es notable. Pino, que había entrado de refresco superada la hora de juego, podría haberse fracturado la clavícula izquierda tras un golpe en los últimos minutos.

Los gestos de dolor del futbolista del Crystal Palace helaban la sangre. A falta de parte médico oficial, todo hace indicar que ante Uruguay se despidió de la cita mundialista.

Nico Williams, antes de un partido de España en el Mundial 2026 / Europa Press

El colmo a todos los males llegó en la propia conferencia de prensa de De la Fuente. El seleccionador confirmó que Nico Williams finalizó con molestias musculares el partido y una nueva sombra de duda se cierne sobre el delantero del Athletic Club. El navarro llegó corto de físico a la concentración tras una temporada marcada por las lesiones y una molesta pubalgia. Aun así, el entrenador confió en recuperarle a lo largo del torneo. De momento, ha jugado tres ratitos y su participación en las eliminatorias está ahora en el alero.

"Si hay que jugar sin extremos jugaremos sin extremos", dijo De la Fuente tras vencer a Uruguay con gol de Álex Baena. El riojano está resignado a su suerte. Yeremy Pino y Nico Williams se unen a la ya conocida baja de Víctor Muñoz, que todavía no ha debutado en la cita por problemas físicos. El flamante nuevo fichaje del Liverpool es duda para dieciseisavos.

Así las cosas, el único extremo sano que le queda a Luis de la Fuente es Lamine Yamal. El jugador culé, que empezó el Mundial como suplente, encadena ya dos titularidades y empieza a tomarle el ritmo a la competición. Eso sí, que no se resfríe.

Sin relevo

Yeremy y Nico Williams no podrán se remplazados por otros jugadores debido a la normativa FIFA que especifica que los relevos en las convocatorias deben ceñirse a 24 horas antes del debut en el Mundial. Lo dicho, un problemón.