España se lleva un gran regalo ante Uruguay

España se clasificó para los 1/16 de final en un partido complejo frente a Uruguay que solventó gracias a un error garrafal de Muslera en un disparo de Álex Baena. Los celestes no se rindieron y plantearon batalla hasta el final, pero no se salieron con la suya y Cabo Verde pasó ronda de forma sorprendente.

Luis de la Fuente quiso reforzar el centro del campo con la entrada de Mikel Merino para ir a la pelea con los charrúas y sacrificó a Dani Olmo. Del mismo modo, Marcos Llorente volvió al carril derecho en sustitución de Pedro Porro. Dos pinceladas para tratar de superar a un Marcelo Bielsa que se la jugó con un 4-3-3 vista la obligación de lograr la victoria. El atlético José María Giménez finalmente se quedó en el banquillo y no sumó a un defensor más como se había especulado.

Uruguay salió decidida a morder arriba, mientras que la propuesta española pasaba por mover el balón esperando alguna diablura de Lamine Yamal. Bielsa planteó férreos marcajes que hicieron que España se sintiera un tanto incómoda de inicio. Era indispensable encontrar a Pedri para que la maquinaria española funcionara.

Pedri sufrió un marcaje muy duro en la medular / Francisco Guasco / EFE

La Roja se fue apoderando poco a poco de la pelota ante un combinado celeste que ya no fue tan valiente y prefirió replegar líneas. Tras la pausa de hidratación, Uruguay se encontró su primera ocasión en un error de Rodri que Valverde no supo aprovechar. Un aviso de que el dominio de la posesión no debía confundir a la Roja.

Cubarsí imperial

Bentacur, de lejos, intentó sorprender a un Unai Simón que estuvo dubitativo en un par de salidas. El partido estaba cayendo en un terreno peligroso en el que parecía que Uruguay no quisiera ir hacia adelante, pero en realidad estaba buscando su momento de hacer daño. La inspiración defensiva de Cubarsí estaba evitando males mayores.

La moneda estaba en el aire y cayó del lado español en un centro de Marcos Llorente, con un remate mordido de Baena que Muslera no supo atajar. Un fallo de bulto del meta charrúa que dio ventaja a España antes de llegar al descanso. Los dos equipos estaban con diez por las lesiones de Oyarzabal y Ugarte , si bien el vasco se recuperó, al contrario del charrúa que tuvo que ser sustituido por De la Cruz. Una meritoria acción atrás de Laporte puso el punto y final al primer tiempo.

Cubarsí estuvo muy bien en las ayudas defensivas / Francisco Guasco / EFE

Bielsa no perdonó a Muslera su error y fue sustituido en el descanso por Rochet. Llovía sobre mojado en la portería celeste. Un intento del técnico argentino de dar un golpe de efecto a su equipo para evitar la eliminación. Uruguay salió con otro aire para buscar la remontada, mientras a España le costaba coger el ritmo.

Pedri sufrió la dureza charrúa en una entrada sin tarjeta de Canobbio, por no hablar de la patada sobre Lamine de Sanabria, que esta vez sí que fue amonestado. Uruguay detestada perder y lo demostró con estas acciones fuera del reglamento. Bielsa se la jugó para poner a dos puntas con Fede Viñas por el capitán Fede Valverde, cuya relación con el míster no pasa por su mejor momento.

Olmo se deja notar

De la Fuente guardó a Pedri, apercibido y golpeado, y a un Merino bajo aún de forma, por Fabián y Dani Olmo. Aire fresco para la medular de la Roja a falta de media hora. La entrada del egarense tuvo un impacto inmediato con una buena arrancada y un intento de vaselina demasiado flojo.

Olmo se lamentó tras una buena ocasión / Francisco Guasco / EFE

El partido se rompió con una Uruguay buscando el gol y una España que no renunciaba al ataque, incluso puso más velocidad con Yéremi Pino por Baena en la banda izquierda. Nico Williams y Ferran Torres fueron los siguientes cambios de un equipo en el que Lamine y Oyarzabal requerían de descanso.

La recta final fue muy emocionante con los charrúas lanzados a por el empate que le clasificaría y España renunciando a especular. Ferran Torres tuvo en sus botas la sentencia en un mano a mano que estrelló en el larguero. Uruguay seguía con vida. El poco aire, sin embargo, se le fue acabando y con la expulsión de Canobbio quedó todo resuelto.