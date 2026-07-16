España le tiene ganas a Argentina

Argentina es una selección que se caracteriza por su garra y carácter. Pero esta vez enfrente tendrá a otro combinado que no le faltarán estas virtudes. La motivación española es máxima y tienen muchas ganas de derrotar a la albiceleste en la gran final de Nueva Jersey del domingo.

No hay argumento más grande que levantar la Copa del Mundo para estar con las uñas bien afiladas, pero el rival hace que aún estén más preparados. Vencer al actual campeón es un aliciente más para un equipo hambriento de títulos que no se conforma con la Eurocopa del 2024.

A este plus de energía hay que añadir otro factor como es la espina clavada que se quedó en el mes de marzo por no poder disputar la Finalíssima que debía medir al campeón de Europa contra el campeón de América.

La postura reacia argentina

Argentina hizo todo lo imposible para que el encuentro no se llegara a disputar. La guerra en Oriente Medio impedía que el partido se disputara en Qatar, pero la AFA (Asociación de Fútbol Argentino) puso todos los impedimentos posibles para encontrar una solución.

La opción de jugar a partido único en el Bernabéu fue descartada de forma categórica por los argentinos y se pusieron sobre la mesa otras posibiliddes como jugar en Montevideo o en el formato de ida y vuelta. Tampoco un campo neutral, como Londres o Roma, dejó satisfechos a los responsables de la AFA y el partido tuvo que cancelarse.

Scaloni se funde en un emotivo abrazo con Messi / Agencias

Los futbolistas españoles eperaban con muchas ansias este partido, mientras que el propio Lionel Scaloni mostró sus reticencias a disputar el duelo. No querían medirse a España antes del Mundial por temor a quizá sufrir una derrota que hiciera mella de cara a la Copa del Mundo.

Argentina tenía mucho que defender como campeona del mundo y de América, mientras que el joven grupo español estaba liberado de presión y con la moral por las nubes.

Los albicelestes entendían que era mejor dejar la gran cita para el Mundial, en caso de que llegara, y preprararse con selecciones menores para no quemar cartuchos.

Proclamados campeones

El plan les ha salido bien hasta la fecha, pero España tiene en mente todo lo ocurrido. Incluidas las declaraciones del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, dando a Argentina por ganadora del título.

España disputó en la ventana de marzo dos amistosos frente a Serbia y Egipto, pero se quedó con ese ánimo de jugar frente a Argentina. Otro equipazo al que respeta mucho, pero ante el que quiere calibrar sus fuerzas.

España se midió a Egipto en la ventana de marzo / Alberto Estevez / EFE

La Roja ya ha podido con dos grandes favoritos al torneo como eran Portugal y, sobre todo, Francia. La palabra imposible no está en el diccionario del equipo de Luis de la Fuente, que obserba a Argentina como un rival fuerte, aunque al mismo tiempo batible si hace las cosas como en los últimos partidos.

La euforia general desatada en el país no ha llegado al vestuario, donde se sigue con los pies en el suelo. Todos son conscientes de que delante tendrán al mejor jugador de toda la historia, como es Leo Messi, arropado por otras grandes individualidades, si bien el juego colectivo español es la principal baza para aspirar a coser la segunda estrella en el pecho.