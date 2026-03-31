España - Kosovo: horario y dónde ver hoy por TV el partido de clasificación para la Eurocopa sub-21

La selección española sub-21 cierra el parón de selecciones de finales de marzo, en el que ha jugado dos partidos de la fase de clasificación para la Eurocopa de 2027, con la visita de Kosovo al Centro Deportivo de Alcalá de Henares. El equipo dirigido por David Gordo llega al duelo como líder de su grupo y con la intención de mantener la buena dinámica que ha mostrado en este inicio de clasificación.

La selección española ha arrancado el camino hacia el Europeo con paso firme. Los números reflejan su dominio en el grupo, con pleno de victorias en los primeros partidos y una posición privilegiada para encarar la recta de la fase clasificatoria. El objetivo pasa por seguir sumando triunfos para acercarse a la cita continental que se disputará en 2027 en Serbia y Albania y confirmar el potencial de una generación que vuelve a apuntar alto.

Uno de los nombres propios del proyecto es el blaugrana Marc Bernal. El centrocampista de Berga debutó con la sub-21 el pasado viernes contra Chipre y ofreció un buen rendimiento en líneas generales en un encuentro de clara superioridad española. Veremos si tiene minutos ante Kosovo o David Gordo decide darle descanso.

Enfrente estará una selección de Kosovo que intentará sorprender y frenar el ritmo de España en un escenario que se espera con ambiente de ilusión. Para la ‘rojita’, el plan pasa por imponer su estilo desde el inicio y aprovechar el apoyo del público de Alcalá de Henares para dar un nuevo paso hacia el Europeo. Un triunfo reforzaría la trayectoria impecable del equipo y acercaría todavía más el objetivo de la clasificación.

Horario del España - Kosovo de clasificación para el Europeo sub-21 de 2027

El partido entre las selecciones sub-21 de España y Kosovo, correspondiente a la séptima jornada de la fase de clasificación para la Eurocopa de 2027, tendrá lugar en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares a partir de las 19.00 horas (CET).

Dónde ver el España - Kosovo de clasificación para el Europeo sub-21 de 2027

El compromiso se podrá ver en directo por TV en 'Teledeporte' y online a través de la plataforma 'RTVE Play'. Como siempre, en la página web de SPORT podrán seguir en vivo todo lo que suceda en el encuentro, así como leer la crónica del encuentro cuando finalice el mismo.