España jugará contra Serbia tras la cancelación de la Finalissima

La selección española se enfrentará a la de Serbia el 27 de marzo en el próximo parón de selecciones sustituyendo a la Finalissima que debía disputar el conjunto de Luis de la Fuente contra Argentina en Doha.

La crisis mundial derivada de la guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel ha afectado a todo el área de Oriente Medio, provocando como efecto secundario que se hayan suspendido numerosas competiciones deportivas. Uno de esos eventos fue la Finalissima, que medía a España en su calidad de campeón de la última Eurocopa con Argentina, vigente campeona del mundo y de la Copa América.

Al no poderse celebrar el encuentro en Doha, Argentina desestimó la idea de disputar un encuentro que perdió los incentivos económicos al no poder disputarse en Catar. La UEFA confirmó este domingo que se veían obligados a cancelar el encuentro por la negativa del conjunto albiceleste.

La Federación española intentó hasta el último momento encontrar una sede que fuera del agrado de todas las partes, pero una vez que se comprobó que era inviable la prioridad de Luis de la Fuente era encontrar dos rivales con los que poder enfrentarse para que España aproveche la última ventana de selecciones antes del Mundial del próximo verano.

En este contexto, fue la Federación Serbia, que también vio cancelados sus amistosos en Doha, la primera en confirmar que su selección absoluta se medirá a la de España el próximo 27 de marzo, mientras que su segundo encuentro lo jugará en su propio territorio contra Arabia Saudí el 31 de marzo.

España todavía debe confirmar de manera oficial este partido frente al conjunto balcánico, así como contra qué equipo se enfrenta en la segunda fecha del parón de selecciones. Estaba previsto que jugara contra Egipto el día 30 de marzo, pero el país norteafricano ha descartado jugar debido a la situación internacional.